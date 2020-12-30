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國民黨「神祕民調」羅生門 黨主席之爭吹響號角

聯合報 / 記者李光儀／即時報導
國民黨內流傳一份「神祕民調」披露，被解讀為是明年黨主席選舉，前主席朱立倫（左）與現任主席江啟臣（右）之爭已白熱化。 聯合報系資料照
國民黨內流傳一份「神祕民調」披露，被解讀為是明年黨主席選舉，前主席朱立倫（左）與現任主席江啟臣（右）之爭已白熱化。 聯合報系資料照

鏡周刊報導，國民黨內有一份由智庫所做、學者黃德福主持的「神祕民調」，顯示明年的國民黨主席之戰，朱立倫以56%看好度，遙遙領先現任黨主席江啟臣的18%，差距三倍有餘。雖然國民黨中央和智庫都嚴詞否認有這份民調，但後續效應正發酵。

據相關人士透露，其實早在一個月前，國民黨內部即以盛傳有此民調，且歷經一個月流傳，包括民調對象、民調題目和朱、江的差距，都各不相同版本。至於消息是由誰釋放出來，也莫衷一是，成為羅生門。但可以確定的是，國民黨主席之爭已隱然吹響號角。

民調 國民黨

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