總統府駁「蜜月期已過」說法 游盈隆：發言人太沒常識

台灣民意基金會昨天發布最新民調指出，蔡英文總統第二任期的施政蜜月期已結束；府方回應，執政團隊可謂沒有假期，更不可能有蜜月期。台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書表示，仔細看府方的說詞，第一個感覺是總統府這樣回應，太無釐頭、太沒知識、根本不知所云。

總統府發言人張惇涵表示，民調在不同時間點、不同調查方法，甚或不同的設計，都會有不同結果，執政團隊都會作為參考，相信執政團隊的每個人，沒有人會認為自己有所謂的蜜月期。

游盈隆表示，「總統蜜月期」的理論與概念在當代政治科學行諸久遠，幾乎已經成為常識了，但今天府方發言人顯然不知道「總統蜜月期」的概念，去扯什麼「執政團隊可謂沒有假期，更不可能有蜜月期」云云，根本和自己所討論的「總統蜜月期」風馬牛不相及。

游盈隆說，以蔡英文第二個總統任期，一開始就擁有長達7個月的蜜月期，那是可喜可賀的事，根據相關研究指出，美國歷任總統蜜月期平均7個月，蔡總統已經達標了，是好事一樁，發言人出來反駁、獻醜，實在大可不必。

游盈隆指出，堂堂總統府的發言人，應該要有豐富的人文及社會科學知識，才能應對每天經緯萬端的國家大事；但這位置其實是一個苦差事，因為如果總統硬要發言人出來回應，發言人恐怕還是要硬著頭皮出來亂掰一通，「結果就是像這次這樣，什麼都不是」。

游盈隆在民調發布記者會上表示，根對總統蜜月期定義包括「總統職務表現贊同率」大於或等於百分之50，且「總統職務表現贊同率」和「不贊同率」兩者相差20個百分點以上，若這兩項標準都具備，蜜月期才持續；雖然蔡總統本次民調雖滿意度仍有5成3，但不滿意度已在逼近，因此可斷言蔡總統施政蜜月期已結束，未來將面臨更嚴峻靠驗，這是相當明確的事實。