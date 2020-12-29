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蔡英文：今年屢傳對原民不當言論 台灣社會有進步空間

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

總統府今天舉行原住民族歷史正義與轉型正義委員會第14次委員會議，由召集人蔡英文總統主持，副召集人賴清德副總統陪同出席，會議歷時約一個半小時。蔡總統致詞時表示，今年以來，從大學校園、演藝圈到網路上，先後傳出對原住民族不恰當的言論，顯示出台灣社會距離族群主流化的理想，依然有一段不小的進步空間。

蔡總統表示，2016年「原住民族日」當天，她代表政府，向台灣原住民族道歉，隨後啟動了總統府原轉會的運作。原轉會是政府和各族代表間，對等對話的平台。希望透過集體的討論，釐清歷史真相，促進社會溝通，最後形成有效的政策建議。

蔡總統說，在座各位委員中，有受族人景仰的傳統領袖和資深文化工作者，有民意代表和公務人員，有牧師和老師。有歷練豐富的長者，也有熱情投入族群事務的返鄉青年。她很希望能多聽聽大家的想法。她也特別介紹，這一屆的原轉會，她邀請了副總統賴清德共同參與，政府機關的代表中，有熟悉原住民族事務的政委林萬億，還有文化部長李永得。

蔡總統說，「期盼我們不分族群，也不分世代，共同來努力。原轉會不但要消弭歷史遺留的傷痛和不公義，更要透過原住民族的觀點，持續定義台灣的文化，定義台灣的未來。」

會議開始後，蔡總統逐一致送聘書予委員。依據「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會設置要點」規定，委員由各族族人推舉之代表、學者專家與政府機關代表組成。總統特別指派賴清德副總統為委員兼副召集人，另一名副召集人則由各族代表委員於會前會中推舉布農族代表阿浪‧滿拉旺 Alang‧Manglavan委員擔任。

在討論案部分，會議通過「原住民族歷史正義與轉型正義委員會主題小組運作規範」修正，配合設置要點，將原轉會主題小組調整為土地、歷史、和解等三個小組，並分別由原民會、教育部、文化部副首長擔任小組主持人。

原住民 轉型正義 總統府

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