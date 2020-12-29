數位通訊傳播法惹議 行政院：絕對沒有要管制網路言論

台灣民眾黨立法院黨團今質疑，中央若制定數位通訊傳播法，恐是用落後思維管理網路，且與中天新聞台轉戰網路有關。行政院今解釋，絕對沒有要管制網路的言論，或是針對中天轉戰網路做出規範，主要是要協助如Netflix(網飛)等相關產業的發展，盼我國也能有類似產業。

民眾黨質疑，政府不應再用落後思維管理網路。李孟諺則說，政府不會透過「數位通訊傳播法」的立法來管制網路言論，這類說法是誤解，因網路言論也是言論自由的範疇，基於尊重人民言論自由，政府不會以法律立法管制言論自由。

李孟諺說，絕對沒有要管制網路的言論，或是針對中天轉戰網路做出規範，而是目前有越來越多的媒體透過數位方式傳播，像是Netflix(網飛)等，因此要讓主管部會有對產業的法律規範，並且協助產業的發展。

至於網路假消息部分，李孟諺則說，類似行為目前已有相關法規，將由不同的目的事業主管機關依現有法律規定處理。