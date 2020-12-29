蔡英文表姐夫接院長 蔡易餘：再平凡不過 沒想到被炒作

民進黨立委蔡易餘今天表示，最高行政法院前院長藍獻林日前已准退職，因此司法院重新任命最高行政法院法官吳明鴻擔任新院長，沒想到這個再平凡不過的人事命令，卻被有心人以吳明鴻是蔡英文總統表姐夫不斷炒作。

蔡易餘說，司法院對於最高行政法院院長的遴選，一直都有一套內部固定的機制，通常除了學養、操守要符合最高標準以外，在年資上也有所要求，過往都是由最資深的法官擔任院長的職位。

蔡易餘指出，吳明鴻符合以往出任該職位的要求，不僅學經歷完整，於政大法律系畢業後取得政大地政研究所碩士學位，司法官訓練所第十八期結業，歷任新竹、台北地方法院檢察處檢察官、桃園、板橋地方法院法官、新竹地方法院、台北地方法院士林分院法官兼庭長、台灣高等法院法官、行政法院評事、最高行政法院法官、台中、台北高等行政法院法官兼院長等職位，從基層幹起，資深又專業，更擔任台中、台北高等行政法院院長早已好幾年。

蔡易餘表示，其實吳明鴻在四年前最高行政法院院長出缺時，呼聲就已經很高，只當時依據慣例是由最資深的藍獻林出任，而藍退休後，吳明鴻法官成為最高行政法院最資深的法官，司法院任命吳明鴻法官擔任院長，可以說是再合理不過的事情。