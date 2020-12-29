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回應民調 總統府：執政團隊沒有假期 更不可能有蜜月期

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

台灣民意基金會今天發布最新民調，基金會董事長游盈隆表示，雖然蔡英文總統滿意度仍有5成3，但從對「總統蜜月期」操作性定義來看，蔡總統第二任期蜜月期已結束。總統府回應，「執政團隊可謂沒有假期，更不可能有蜜月期」，相信執政團隊的每個人，沒有人會認為自己有所謂的蜜月期。

總統府發言人張惇涵今天表示，民調在不同時間點、不同調查方法，甚或不同的設計，都會有不同結果，執政團隊都會作為參考。

張惇涵表示，但回顧這一年來，從拚防疫到拚紓困振興，台灣的經濟成長率穩定維持亞洲四小龍第一，乃至國防自主、外交事務等各項政策領域的努力，讓台灣屢屢成為國際社會矚目讚譽的焦點，都是全體國人團結一致的成績，執政團隊也感謝多數國人的肯定。

張惇涵強調，為台灣打拚，執政團隊可謂沒有假期，更不可能有蜜月期，相信執政團隊的每個人，沒有人會認為自己有所謂的蜜月期。

總統府發言人 民調 紓困振興

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