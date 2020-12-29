快訊

囚禁高雄14歲少女還涉下藥拍照 羅育祥遭起訴求重判11年

超強寒流來襲！切記做好這部位保暖 出意外恐腦中風

朱立倫民調勝江啟臣？羅智強：智庫又不是腦袋有洞

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣（左起）與革實院院長羅智強。本報資料照片
國民黨主席江啟臣（左起）與革實院院長羅智強。本報資料照片

鏡周刊今報導國民黨內流出「神祕民調」，結果顯示國民黨前主席朱立倫民調高出現任主席江啟臣三倍之多。國民黨革實院院長、台北市議員羅智強表示，國民黨智庫又不是腦袋有洞，會去做什麼黨主席民調？這些空穴來風的民調，空穴來風的內耗傳言，只是在挑撥國民黨，大家別傻傻上當中計，「江啟臣加油」。

羅智強表示，面對強大的反萊豬民意，民進黨對於國民黨即將上路的反萊豬公投忌憚萬分，唯一能用的爛招就是分化國民黨，說穿了，這些爛招，目標在對未來反萊豬公投案連署，與各地反對萊豬民代星火燎原罷免串聯進行烏賊式的騷擾，想要打擊國民黨士氣，轉移反萊豬的人民怒火。

羅智強強調，江啟臣是在國民黨最低迷的時候擔起領導國民黨的沈重責任，而羅自己也發起「還我公投」和「反萊豬公投」回應民意期待。

羅說，當前此時，國民黨沒有內亂的本錢，必當全黨齊心拚公投，方無愧支持者對最大在野黨的託付，「江啟臣加油，我+1」。

國民黨 羅智強 江啟臣 民調

延伸閱讀

影／看好度高三倍？ 朱立倫約江啟臣吃飯：不可能見縫插針

民調輸朱立倫？ 江啟臣：訊息動機可議

被傳赴美遠離江啟臣 李彥秀透露：女兒在美發燒到40度

駁斥神秘民調 國民黨智庫：不認同打擊江啟臣領導聲望

相關新聞

朱立倫民調勝江啟臣？羅智強：智庫又不是腦袋有洞

鏡周刊今報導國民黨內流出「神祕民調」，結果顯示國民黨前主席朱立倫民調高出現任主席江啟臣三倍之多。國民黨革實院院長、台北市...

【即時短評】要查馬政府去WHA傷主權 請先約詢陳建仁

監委林文程認為，2009年馬政府決定以「中華台北」名義參與世界衛生大會(WHA)年會，恐與對岸秘密協定，犧牲台灣主權。只...

外交部：台灣爭取加入CPTPP 日方態度開放歡迎

台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），日本明年擔任輪值主席國。外交部今天說，日本國會議員及行政官員對於台灣...

影／看好度高三倍？ 朱立倫約江啟臣吃飯：不可能見縫插針

鏡周刊報導國民黨內流出「神祕民調」，結果顯示國民黨前主席朱立倫民調高出現任主席江啟臣三倍之多。朱立倫下午受訪表示，他相信...

民調：綠獲3成支持 藍白黃合佔38%

「民眾黨正在瓜分藍營的選票！」台灣民意基金會29日公佈政黨民調，民進黨、國民黨、民眾黨與時代力量分別獲得30.6%、16.7%、14.2%與7.1%，其中前台北市副市長丁庭宇認為，國民黨如果不再積極振作，恐怕選票會逐漸被民眾黨吸收。台灣民意基金會董事長游盈隆則提醒，民進黨還有司法改革問題要克服。

外交部：駐外館處防疫因地制宜 一刻都未鬆懈

外交部今天說，各國疫情發展不一，因此各駐外館處無法以單一標準模式防疫，而是採取因地制宜、快速、有效、有彈性的相關作為，一...

民調輸朱立倫？ 江啟臣：訊息動機可議

國民黨主席規劃明年7月24日改選，隨黨內前主席朱立倫挑戰現任主席江啟臣態勢逐漸底定，近日也傳出國民黨智庫曾私下做民調，江...

立院三讀 刪除監院質問懲戒機關權限

立法院院會今三讀「監察法第17條」修正案，未來司法院懲戒機關審理彈劾案超過3個月未結辦，監察院不得質問之。民進黨團提案內...

國民黨團幹部改選 陳玉珍出任首席副書記長

國民黨立法院黨團今天進行新任黨團幹部改選，經協調，新任總召由國民黨立委費鴻泰接任，書記長為現任首席副書記長鄭麗文升任，新...

新任幹部費鴻泰、陳玉珍出線 國民黨團拍大合照破不合

國民黨立院黨團下屆總召與首席副書記長今改選，無意外由資深立委費鴻泰與金門縣立委陳玉珍分以協調方式出線，明年2月1日就職。...

數位通傳法搞擴權 民眾黨籲防NCC黑手

「NCC近日重啟研擬《數位通訊傳播法》，是否有做思想檢查的企圖？」民眾黨立委賴香伶、高虹安29日指出，《數位通訊傳播法》草案第5條提到「數位通訊傳播服務提供者應就『國家安全』依法配合政府辦理」，讓政府擁有單方面詮釋空間，恐發生隨意監管網路的狀況，憤而表達反對政府擴權的立場。

影／「傳愛在台北」 賴清德出席活動籲國人踴躍捐血

副總統賴清德上午出席由國際獅子會與捐血中心所舉辦的「傳愛在台北」活動開幕式，為捐血活動進行宣傳，呼籲大家挽起袖子踴躍捐出...

熱門新聞

疫情下的嗚咽…白牌司機90歲母慟：兒去醫院 再也沒回來

長榮副機長遭爆防疫期間約砲 公司回應了：已遭免職

整理包／英國變種病毒有多毒？邊境該不該封？七大問一次看懂

日本完蛋了！旅日台人曝防疫慘況 直言嘆：醫療體系早已崩壞

不是英國！ 菲、美新冠病毒直搗國門 皆入台逾14天確診

陳水扁主持廣播節目 孫大千：蔡英文直接特赦別凌遲司法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。