朱立倫民調勝江啟臣？羅智強：智庫又不是腦袋有洞

鏡周刊今報導國民黨內流出「神祕民調」，結果顯示國民黨前主席朱立倫民調高出現任主席江啟臣三倍之多。國民黨革實院院長、台北市議員羅智強表示，國民黨智庫又不是腦袋有洞，會去做什麼黨主席民調？這些空穴來風的民調，空穴來風的內耗傳言，只是在挑撥國民黨，大家別傻傻上當中計，「江啟臣加油」。

羅智強表示，面對強大的反萊豬民意，民進黨對於國民黨即將上路的反萊豬公投忌憚萬分，唯一能用的爛招就是分化國民黨，說穿了，這些爛招，目標在對未來反萊豬公投案連署，與各地反對萊豬民代星火燎原罷免串聯進行烏賊式的騷擾，想要打擊國民黨士氣，轉移反萊豬的人民怒火。

羅智強強調，江啟臣是在國民黨最低迷的時候擔起領導國民黨的沈重責任，而羅自己也發起「還我公投」和「反萊豬公投」回應民意期待。

羅說，當前此時，國民黨沒有內亂的本錢，必當全黨齊心拚公投，方無愧支持者對最大在野黨的託付，「江啟臣加油，我+1」。