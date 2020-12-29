蔡政府2020年得意 開放萊豬最大敗筆

「蔡政府今年施政最失敗的地方就是開放萊豬！」台灣民意基金會29日公布年終民調，蔡總統與蘇院長的民調雖然都在5成左右，卻都創今年最低。在蔡政府10項施政表現中，有7項滿意度非常高，尤其是防疫、紓困，但開放美豬與司法改革的不滿度遠高於滿意度，基金會董事長游盈隆直言，開放萊豬是最大敗筆。

蔡政府民調現隱憂

游盈隆說，蔡政府在防疫的滿意度高達84%、紓困的滿意度高達75%，而兩岸、國防與外交方面都有60%左右的支持度，這在蔡總統上台以來其實都是空前的狀態，因為過去執政時期，蔡總統在外交、國防與內政的不滿意度其實都遠高於滿意度，但蔡總統與蘇內閣的滿意度在今年震盪很大，必須留意。

「蔡英文的高滿意度需要感謝很多貴人！」前立委林濁水認為，蔡英文今年國防外交的貴人就是川普總統對台灣積極的軍售與外交友好；而防疫上則需要感謝蘇貞昌，由於過去林全、賴清德內閣時期，蔡英文對內閣干涉幅度大，因此內閣做事綁手綁腳，但蘇貞昌上台後這種情況就改變了。

蔡總統在防疫、紓困、拚經濟的滿意度很高，但整體滿意度卻是逐漸下滑，這跟過去美國總統柯林頓認為以經濟發展換取支持度的假設不合，林濁水認為蔡英文身兼黨主席是其中最大敗筆，身為總統應該扮演中立協調者、不陷入黨爭且不輕易表態。

美豬開放缺乏溝通

「但身為黨主席卻要明確表價值取向，因此這2個角色完全矛盾。」林濁水說，加上過去民進黨反美豬立場鮮明，現在大轉彎卻缺乏溝通誠意，因此滿意度反而跟經濟滿意度呈現黃金交叉。游盈隆也說，民進黨先前做的民調說萊豬問題的反對、贊成是55波，但根據多次觀察根本不是這樣。

資深媒體人楊憲宏則說，雖然萊豬的不滿度很高，但國民黨反對的方法也不對，因此支持度反而沒有隨著民進黨支持度下降而上升，讓民眾黨、時代力量等小黨得利，而且這個趨勢與國民黨自己做的民調趨勢類似，如果沒有機關效應的話，就是國民黨需要檢討的地方。

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