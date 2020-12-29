【即時短評】要查馬政府去WHA傷主權 請先約詢陳建仁

監委林文程認為，2009年馬政府決定以「中華台北」名義參與世界衛生大會(WHA)年會，恐與對岸秘密協定，犧牲台灣主權。只不過，當時以中研院院士身分加入代表團的陳建仁認為，台灣以「中華台北」名義參與WHA，是走出一大步，也才有機會爭取台灣的權益。林文程在查馬英九之前，要不要先約詢陳建仁?

台灣防疫足堪世界表率，但仍然敲不開世衛組織(WHO)的大門。沒想到，曾經是李登輝總統外交政策學界幕僚小組召集人的林文程，不追問民進黨政府為何無法參與WHA，反過頭來又把馬英九當救援投手，硬扯恐有秘密協定，出賣台灣主權。林文程既然如此懂外交，怎麼不當著蘇貞昌的面，質疑蔡政府堅持開放萊豬，有沒有秘密協定，傷害台灣主權?

林文程如果這麼愛針對「中華台北」名義做文章，那就順便也查一下，2016年政黨輪替後，民進黨總算盼到的WHA邀請函，首段第一句就寫著聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會第25.1號決議，依據其中所述敘的「一中原則」，邀請中華台北訪團。當時接下政權的蔡政府，又是誰同意接受如此屈辱的邀請，讓蔡政府的衛福部長林奏延與會?

林文成也別忘了，在李登輝擔任總統的13年多的任期中，台灣曾以「中華台北」名義參加了三屆奧運，還有亞太經濟合作組織(APEC)，就連監察院長陳菊當市長時舉辦的2009高雄世運，2017台北世大運，迫於政治無奈，台灣在自家辦比賽，仍要以「中華台北」名義出賽，要不要也順便查一查，哪些人出賣台灣?

監查院巡查政院，卻檢討11年前的「前朝」做為，蘇貞昌還附和不接受傷害主權的MOU，應配合調查還原事實。在扁政府時期就當過閣揆的蘇貞昌，北京奧運時就曾堅持「中華台北」奧會模式，主權不容被破壞，現在竟然隨著林文程起舞，該不會是因媒體盛傳陳建仁要接閣揆，也希望林文程查查陳建仁，當年為何認同以「中華台北」名義參與WHA?