快訊

囚禁高雄14歲少女還涉下藥拍照 羅育祥遭起訴求重判11年

超強寒流來襲！切記做好這部位保暖 出意外恐腦中風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】要查馬政府去WHA傷主權 請先約詢陳建仁

聯合報 / 本報記者程平
2009年，世界衛生大會(WHA)18日在日內瓦舉行，中央研究院院士陳建仁（左起）、衛生署疾管局局長郭旭崧出席A(H1N1)型流感高階會議。 中央社資料照
2009年，世界衛生大會(WHA)18日在日內瓦舉行，中央研究院院士陳建仁（左起）、衛生署疾管局局長郭旭崧出席A(H1N1)型流感高階會議。 中央社資料照

監委林文程認為，2009年馬政府決定以「中華台北」名義參與世界衛生大會(WHA)年會，恐與對岸秘密協定，犧牲台灣主權。只不過，當時以中研院院士身分加入代表團的陳建仁認為，台灣以「中華台北」名義參與WHA，是走出一大步，也才有機會爭取台灣的權益。林文程在查馬英九之前，要不要先約詢陳建仁?

台灣防疫足堪世界表率，但仍然敲不開世衛組織(WHO)的大門。沒想到，曾經是李登輝總統外交政策學界幕僚小組召集人的林文程，不追問民進黨政府為何無法參與WHA，反過頭來又把馬英九當救援投手，硬扯恐有秘密協定，出賣台灣主權。林文程既然如此懂外交，怎麼不當著蘇貞昌的面，質疑蔡政府堅持開放萊豬，有沒有秘密協定，傷害台灣主權?

林文程如果這麼愛針對「中華台北」名義做文章，那就順便也查一下，2016年政黨輪替後，民進黨總算盼到的WHA邀請函，首段第一句就寫著聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會第25.1號決議，依據其中所述敘的「一中原則」，邀請中華台北訪團。當時接下政權的蔡政府，又是誰同意接受如此屈辱的邀請，讓蔡政府的衛福部長林奏延與會?

林文成也別忘了，在李登輝擔任總統的13年多的任期中，台灣曾以「中華台北」名義參加了三屆奧運，還有亞太經濟合作組織(APEC)，就連監察院長陳菊當市長時舉辦的2009高雄世運，2017台北世大運，迫於政治無奈，台灣在自家辦比賽，仍要以「中華台北」名義出賽，要不要也順便查一查，哪些人出賣台灣?

監查院巡查政院，卻檢討11年前的「前朝」做為，蘇貞昌還附和不接受傷害主權的MOU，應配合調查還原事實。在扁政府時期就當過閣揆的蘇貞昌，北京奧運時就曾堅持「中華台北」奧會模式，主權不容被破壞，現在竟然隨著林文程起舞，該不會是因媒體盛傳陳建仁要接閣揆，也希望林文程查查陳建仁，當年為何認同以「中華台北」名義參與WHA?

中華台北 WHA 陳建仁

延伸閱讀

小英之友會發起捐血活動 洪耀福：全國動起來

監委關注私校退場機制 蘇貞昌提三大重點

血庫告急 陳建仁出席小英之友會號召捐血

被罵狗官沒放在心上？蘇貞昌又舊事重提

相關新聞

朱立倫民調勝江啟臣？羅智強：智庫又不是腦袋有洞

鏡周刊今報導國民黨內流出「神祕民調」，結果顯示國民黨前主席朱立倫民調高出現任主席江啟臣三倍之多。國民黨革實院院長、台北市...

【即時短評】要查馬政府去WHA傷主權 請先約詢陳建仁

監委林文程認為，2009年馬政府決定以「中華台北」名義參與世界衛生大會(WHA)年會，恐與對岸秘密協定，犧牲台灣主權。只...

外交部：台灣爭取加入CPTPP 日方態度開放歡迎

台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），日本明年擔任輪值主席國。外交部今天說，日本國會議員及行政官員對於台灣...

影／看好度高三倍？ 朱立倫約江啟臣吃飯：不可能見縫插針

鏡周刊報導國民黨內流出「神祕民調」，結果顯示國民黨前主席朱立倫民調高出現任主席江啟臣三倍之多。朱立倫下午受訪表示，他相信...

民調：綠獲3成支持 藍白黃合佔38%

「民眾黨正在瓜分藍營的選票！」台灣民意基金會29日公佈政黨民調，民進黨、國民黨、民眾黨與時代力量分別獲得30.6%、16.7%、14.2%與7.1%，其中前台北市副市長丁庭宇認為，國民黨如果不再積極振作，恐怕選票會逐漸被民眾黨吸收。台灣民意基金會董事長游盈隆則提醒，民進黨還有司法改革問題要克服。

外交部：駐外館處防疫因地制宜 一刻都未鬆懈

外交部今天說，各國疫情發展不一，因此各駐外館處無法以單一標準模式防疫，而是採取因地制宜、快速、有效、有彈性的相關作為，一...

民調輸朱立倫？ 江啟臣：訊息動機可議

國民黨主席規劃明年7月24日改選，隨黨內前主席朱立倫挑戰現任主席江啟臣態勢逐漸底定，近日也傳出國民黨智庫曾私下做民調，江...

立院三讀 刪除監院質問懲戒機關權限

立法院院會今三讀「監察法第17條」修正案，未來司法院懲戒機關審理彈劾案超過3個月未結辦，監察院不得質問之。民進黨團提案內...

國民黨團幹部改選 陳玉珍出任首席副書記長

國民黨立法院黨團今天進行新任黨團幹部改選，經協調，新任總召由國民黨立委費鴻泰接任，書記長為現任首席副書記長鄭麗文升任，新...

新任幹部費鴻泰、陳玉珍出線 國民黨團拍大合照破不合

國民黨立院黨團下屆總召與首席副書記長今改選，無意外由資深立委費鴻泰與金門縣立委陳玉珍分以協調方式出線，明年2月1日就職。...

數位通傳法搞擴權 民眾黨籲防NCC黑手

「NCC近日重啟研擬《數位通訊傳播法》，是否有做思想檢查的企圖？」民眾黨立委賴香伶、高虹安29日指出，《數位通訊傳播法》草案第5條提到「數位通訊傳播服務提供者應就『國家安全』依法配合政府辦理」，讓政府擁有單方面詮釋空間，恐發生隨意監管網路的狀況，憤而表達反對政府擴權的立場。

影／「傳愛在台北」 賴清德出席活動籲國人踴躍捐血

副總統賴清德上午出席由國際獅子會與捐血中心所舉辦的「傳愛在台北」活動開幕式，為捐血活動進行宣傳，呼籲大家挽起袖子踴躍捐出...

熱門新聞

疫情下的嗚咽…白牌司機90歲母慟：兒去醫院 再也沒回來

長榮副機長遭爆防疫期間約砲 公司回應了：已遭免職

整理包／英國變種病毒有多毒？邊境該不該封？七大問一次看懂

日本完蛋了！旅日台人曝防疫慘況 直言嘆：醫療體系早已崩壞

不是英國！ 菲、美新冠病毒直搗國門 皆入台逾14天確診

陳水扁主持廣播節目 孫大千：蔡英文直接特赦別凌遲司法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。