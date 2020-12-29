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看好度高三倍？ 朱立倫約江啟臣吃飯：不可能見縫插針

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席朱立倫今赴台大上課前受訪。記者劉宛琳／攝影
國民黨前主席朱立倫今赴台大上課前受訪。記者劉宛琳／攝影

鏡周刊報導國民黨內流出「神祕民調」，結果顯示國民黨前主席朱立倫民調高出現任主席江啟臣三倍之多。朱立倫下午受訪表示，他相信國民黨能獲得支持是最重要的，他和江啟臣之間不會受到任何訊息的影響；朱也透露，他今天有傳訊息給江啟臣加油，也約江聊天吃飯，江回應一起吃飯。朱強調，「大家不可能在我跟江啟臣之間見縫插針」。

朱立倫說，國民黨絕對不是在這個時候來談任何黨內競爭，「我跟江主席都有共識」。不管是萊豬食安、新聞自由以及監察院濫權的問題，國民黨都要站在民眾角度、堅持民眾立場繼續努力；他分享近日重看電影「正義聯盟」很有感觸，裡面一句台詞說：「真正的黑暗不是失去光明，而是我們相信沒有機會重獲光明」，國民黨要能夠讓台灣重獲光明必須要站起來，尤其蔡政府、蘇內閣這麼鴨霸獨裁，更需要大家一起努力。

對於媒體報導自己角逐黨主席的民調比江啟臣高，朱立倫說，他相信國民黨能獲得支持是最重要的，最近綠營不斷見縫插針，今天又有一份新的民調說國民黨支持度又下降，這些都是不應該的。他相信國民黨只要持續努力，一定會獲得更多支持，他和江啟臣彼此之間不會也不可能受到任何訊息的影響。

朱立倫還透露，他已LINE了江啟臣，給予加油，祝新年快樂，並約聊天吃飯，江回他一起吃飯；朱強調，大家不可能在他和江起臣之間見縫插針。大家要一起努力擴大國民黨的支持圈，走出同溫層，他到校園演講也常會與江啟臣分享感想，兩人彼此鼓勵。

國民黨 江啟臣 朱立倫

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