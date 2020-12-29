民調：綠獲3成支持 藍白黃合佔38%

「民眾黨正在瓜分藍營的選票！」台灣民意基金會29日公佈政黨民調，民進黨、國民黨、民眾黨與時代力量分別獲得30.6%、16.7%、14.2%與7.1%，其中前台北市副市長丁庭宇認為，國民黨如果不再積極振作，恐怕選票會逐漸被民眾黨吸收。台灣民意基金會董事長游盈隆則提醒，民進黨還有司法改革問題要克服。

蘇仍有機會遭撤換

丁庭宇認為，雖然民進黨滿意度還是很高，但是最近萊豬問題的作法過於鴨霸，衛福部的標章不用驗證也可以張貼，恐會造成混亂；雖然目前蔡、蘇滿意度仍高於50%（分別52.8%、51.4%），他曾預測蘇貞昌有機會因為民意反彈而於年底下台，如今判斷可能性還是很高。

但他也提到，國民黨在反對萊豬上並沒有打到點，反而支持度被民眾黨進而分食，未來有可能泡沫化。前立委林濁水稱，國民黨雖然反萊豬，但是使用的方式錯誤，反而無無法讓國民黨的支持度上升，現在也提不出有效的兩岸政策，未來的處境將愈來愈艱難。

資深媒體人楊憲宏認為，民進黨比國民黨更清楚掌握議題，所以可以維持滿意度，雖然兩黨都有在做民調，但民進黨比較知道決策重點需要擺在防疫，這也是目前各國最重要、集中智慧的地方。

藍營須注意民調

游盈隆分析，民眾黨上升5.1%，合理判斷多數來自於支持國民黨的民眾（國民黨支持度從21.2%下跌至16.7%），民眾黨從中立政黨偏向藍多一點，時代力量受益於民進黨往下滑與中性選民逐漸表態，基進黨也是。但他認為，未來除了萊豬開放之外，司法改革也是民眾持續不滿的地方。

丁庭宇認為，民調統計還未統計到最高法院的人事任命案，因此民眾對司改的滿意度可能還會更低（調查結果為41%滿意、47%不滿），但是相關議題法界自己不敢拿自己開刀，因此總統還是要下定決心大刀闊斧改革，否則喊了那麼久，最後只會只聞樓梯響。

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