民調輸朱立倫？ 江啟臣：訊息動機可議

國民黨主席規劃明年7月24日改選，隨黨內前主席朱立倫挑戰現任主席江啟臣態勢逐漸底定，近日也傳出國民黨智庫曾私下做民調，江僅獲得朱一半不到支持。江中午受訪時否認表示，智庫不會去做黨內選舉的民調，智庫也已跟他澄清。

江啟臣表示，相關訊息讓人感覺捕風捉影、穿鑿附會、動機可議，國民黨智庫現在做反含對開放萊克多巴胺美豬進口議題，以及像是罷免桃園市議員王浩宇等相關民調，這才是智庫做政策研析的工作，不可能去做與黨內選舉相關民調。

江啟臣說，現在的焦點應該是要如何面對民進黨的一黨獨大、鴨霸顢頇、不顧民意，今天黨團大會討論也都是聚焦在怎樣好好打接下來的臨時會與下一個會期議題，還有國民黨應該怎樣反映民意，這個才是現在國民黨的焦點與目標。

國民黨政策會執行長林為洲也表示，三方平台會議常由他主持，其中與會成員就包括國民黨智庫，「我怎麼不知道有這份民調」，相當質疑那份民調的真實性，可信度是有問題，為什麼放出來這個假消息，應要根據社維法移送。

國民黨立委洪孟楷也說，他身為黨團的一份子，從頭到尾沒有看到這份民調，黨團現階段就是專心把公投辦好，與台灣人民站在一起，明年8月28日由人民來做主決定想不想吃到含瘦肉精豬肉，除此之外別無二心。

洪孟楷表示，黨主席選舉時間與公投時間本來就是法定規定，當然很巧合，但任何要參與黨主席選舉可能人士，也都會認同、支持、力挺反瘦肉精豬肉公投。

黨內傳出，林為洲對於江啟臣在總召改選一事上保持中立有所不滿。林上午也澄清「沒有吧」，表示每個區域選出來的立委都一定有他個別的意見很正常，重點是在國民黨招牌下，大家有共同目標，黨團也有共同的方向，這才是最重要的。

林為洲舉例，像他有時比較急、衝，一定有一些個人自己的想法，有些個人意見其他人也不一定完全認同。

只不過黨團內被歸為江啟臣核心部隊的林為洲，上午談到黨主席選舉挺朱立倫或江啟臣時則說，「到時候看他們政見發表再來聽看看」。林說，現在有那些候選人都還不知道，還言之過早，基本上就是支持國民黨要邁向改革之路。