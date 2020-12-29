快訊

評／為何美中大打科技戰，台灣成全球最重要的地方？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民調輸朱立倫？ 江啟臣：訊息動機可議

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席規劃明年7月24日改選，隨黨內前主席朱立倫挑戰現任主席江啟臣態勢逐漸底定，近日也傳出國民黨智庫曾私下做民調，江僅獲得朱一半不到支持。江中午受訪時否認表示，智庫不會去做黨內選舉的民調，智庫也已跟他澄清。記者周志豪／攝影
國民黨主席規劃明年7月24日改選，隨黨內前主席朱立倫挑戰現任主席江啟臣態勢逐漸底定，近日也傳出國民黨智庫曾私下做民調，江僅獲得朱一半不到支持。江中午受訪時否認表示，智庫不會去做黨內選舉的民調，智庫也已跟他澄清。記者周志豪／攝影

國民黨主席規劃明年7月24日改選，隨黨內前主席朱立倫挑戰現任主席江啟臣態勢逐漸底定，近日也傳出國民黨智庫曾私下做民調，江僅獲得朱一半不到支持。江中午受訪時否認表示，智庫不會去做黨內選舉的民調，智庫也已跟他澄清。

江啟臣表示，相關訊息讓人感覺捕風捉影、穿鑿附會、動機可議，國民黨智庫現在做反含對開放萊克多巴胺美豬進口議題，以及像是罷免桃園市議員王浩宇等相關民調，這才是智庫做政策研析的工作，不可能去做與黨內選舉相關民調。

江啟臣說，現在的焦點應該是要如何面對民進黨的一黨獨大、鴨霸顢頇、不顧民意，今天黨團大會討論也都是聚焦在怎樣好好打接下來的臨時會與下一個會期議題，還有國民黨應該怎樣反映民意，這個才是現在國民黨的焦點與目標。

國民黨政策會執行長林為洲也表示，三方平台會議常由他主持，其中與會成員就包括國民黨智庫，「我怎麼不知道有這份民調」，相當質疑那份民調的真實性，可信度是有問題，為什麼放出來這個假消息，應要根據社維法移送。

國民黨立委洪孟楷也說，他身為黨團的一份子，從頭到尾沒有看到這份民調，黨團現階段就是專心把公投辦好，與台灣人民站在一起，明年8月28日由人民來做主決定想不想吃到含瘦肉精豬肉，除此之外別無二心。

洪孟楷表示，黨主席選舉時間與公投時間本來就是法定規定，當然很巧合，但任何要參與黨主席選舉可能人士，也都會認同、支持、力挺反瘦肉精豬肉公投。

黨內傳出，林為洲對於江啟臣在總召改選一事上保持中立有所不滿。林上午也澄清「沒有吧」，表示每個區域選出來的立委都一定有他個別的意見很正常，重點是在國民黨招牌下，大家有共同目標，黨團也有共同的方向，這才是最重要的。

林為洲舉例，像他有時比較急、衝，一定有一些個人自己的想法，有些個人意見其他人也不一定完全認同。

只不過黨團內被歸為江啟臣核心部隊的林為洲，上午談到黨主席選舉挺朱立倫或江啟臣時則說，「到時候看他們政見發表再來聽看看」。林說，現在有那些候選人都還不知道，還言之過早，基本上就是支持國民黨要邁向改革之路。

國民黨 民調

延伸閱讀

媒體指民調輸朱立倫 江啟臣：捕風捉影動機可議

新任幹部費鴻泰、陳玉珍出線 國民黨團拍大合照破不合

被傳赴美遠離江啟臣 李彥秀透露：女兒在美發燒到40度

駁斥神秘民調 國民黨智庫：不認同打擊江啟臣領導聲望

相關新聞

國民黨團幹部改選 陳玉珍出任首席副書記長

國民黨立法院黨團今天進行新任黨團幹部改選，經協調，新任總召由國民黨立委費鴻泰接任，書記長為現任首席副書記長鄭麗文升任，新...

配合淡江借調年限辭教職 府：陳文政不在乎名位

淡江大學日前通過修改「教師聘任待遇服務辦法」，規定借調公職或大專校（院）校長改為一任或四年為限。外傳借調到國安會擔任副秘...

外交部：台灣爭取加入CPTPP 日方態度開放歡迎

台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），日本明年擔任輪值主席國。外交部今天說，日本國會議員及行政官員對於台灣...

看好度高三倍？ 朱立倫約江啟臣吃飯：不可能見縫插針

鏡周刊報導國民黨內流出「神祕民調」，結果顯示國民黨前主席朱立倫民調高出現任主席江啟臣三倍之多。朱立倫下午受訪表示，他相信...

民調：綠獲3成支持 藍白黃合佔38%

「民眾黨正在瓜分藍營的選票！」台灣民意基金會29日公佈政黨民調，民進黨、國民黨、民眾黨與時代力量分別獲得30.6%、16.7%、14.2%與7.1%，其中前台北市副市長丁庭宇認為，國民黨如果不再積極振作，恐怕選票會逐漸被民眾黨吸收。台灣民意基金會董事長游盈隆則提醒，民進黨還有司法改革問題要克服。

外交部：駐外館處防疫因地制宜 一刻都未鬆懈

外交部今天說，各國疫情發展不一，因此各駐外館處無法以單一標準模式防疫，而是採取因地制宜、快速、有效、有彈性的相關作為，一...

民調輸朱立倫？ 江啟臣：訊息動機可議

國民黨主席規劃明年7月24日改選，隨黨內前主席朱立倫挑戰現任主席江啟臣態勢逐漸底定，近日也傳出國民黨智庫曾私下做民調，江...

立院三讀 刪除監院質問懲戒機關權限

立法院院會今三讀「監察法第17條」修正案，未來司法院懲戒機關審理彈劾案超過3個月未結辦，監察院不得質問之。民進黨團提案內...

新任幹部費鴻泰、陳玉珍出線 國民黨團拍大合照破不合

國民黨立院黨團下屆總召與首席副書記長今改選，無意外由資深立委費鴻泰與金門縣立委陳玉珍分以協調方式出線，明年2月1日就職。...

數位通傳法搞擴權 民眾黨籲防NCC黑手

「NCC近日重啟研擬《數位通訊傳播法》，是否有做思想檢查的企圖？」民眾黨立委賴香伶、高虹安29日指出，《數位通訊傳播法》草案第5條提到「數位通訊傳播服務提供者應就『國家安全』依法配合政府辦理」，讓政府擁有單方面詮釋空間，恐發生隨意監管網路的狀況，憤而表達反對政府擴權的立場。

影／「傳愛在台北」 賴清德出席活動籲國人踴躍捐血

副總統賴清德上午出席由國際獅子會與捐血中心所舉辦的「傳愛在台北」活動開幕式，為捐血活動進行宣傳，呼籲大家挽起袖子踴躍捐出...

外交官怨外館無防疫SOP 外交部：各國疫情狀況不同

國民黨立委呂玉玲昨天在立法院委員會出示我外館人員的陳情信，表示外館防疫欠缺SOP、回國因為相關隔離變相被扣薪等；外交部發...

熱門新聞

疫情下的嗚咽…白牌司機90歲母慟：兒去醫院 再也沒回來

英國航班3人染疫 台籍少年「發病日就是搭機日」病毒量最高

長榮副機長遭爆防疫期間約砲 公司回應了：已遭免職

整理包／英國變種病毒有多毒？邊境該不該封？七大問一次看懂

日本完蛋了！旅日台人曝防疫慘況 直言嘆：醫療體系早已崩壞

台灣迎戰變異株不需鎖國 陳時中點出兩關鍵、兩戰略

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。