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立院三讀 刪除監院質問懲戒機關權限

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
立院三讀，刪除監院質問懲戒機關權限。圖／本報系資料照
立院三讀，刪除監院質問懲戒機關權限。圖／本報系資料照

立法院院會今三讀「監察法第17條」修正案，未來司法院懲戒機關審理彈劾案超過3個月未結辦，監察院不得質問之。民進黨團提案內容指出，目前懲戒機關均已法庭化，依法應獨立行使審判權，監院如果得依監察法規定質問懲戒機關，不但是干涉審判權，更違反了憲法權力分立原則。

監察法第17條規定，「懲戒機關對彈劾案逾3個月尚未結辦者，監察院得質問之，經質問後並經調查確有故意拖延之事實者，監察院對懲戒機關主辦人員得逕依本法第6條或第19條之規定辦理（第6條、第19條為彈劾、糾舉）」。

民進黨團指出，監院過去曾具有中央民意代表機關的地位，因此法律賦予該院「質問」的國會質詢權，但1992年憲法增修條文修正公布後，監院已不具中央民代機關的地位，因此本條文有必要配合調整；且根據憲法第77條，公務員的懲戒是由司法院公務員懲戒委員會掌理，該委員會屬於司法機關，基於權力分立原則，其職權行使自應受監院等其他憲法機關尊重。

司法院 監察院 民進黨

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