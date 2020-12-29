宜副縣長當陳時中面反萊豬 陳時中回：地方對食品了解不夠

含萊克多巴胺（瘦肉精）美國豬肉，將於明年元旦起開放進口，衛福部長陳時中今赴宜蘭酒廠，了解產地標示試辦區狀況，陪同出席的宜蘭縣副縣長林建榮，當面強調宜蘭堅持瘦肉精「零檢出」，陳雖未回應林建榮說法，但他強調，地方有時對食品不是非常專業，了解不夠，會加強溝通。

今陳時中到訪宜蘭，考察宜蘭酒廠出產的豬肉製品標示，對於廠商落實國產豬標示給予肯定。

陳時中表示，今視察主要了解廠商原料、原產地標示的困難處，若有疑問一起提出解決，另外，他也發現廠商配合度高，尤其菸酒公司，對自己產品原料非常有信心，如香腸，有國產豬跟西班牙腸衣，包裝上都有清楚標示，讓人民清楚知道吃的東西來自哪裡。

他強調，對於標示越重視，生產品質就越好，從小攤商到大公司，大家都誠實標示，用好東西就大聲說。

含萊劑美豬開放進口，引起各界疑慮，宜蘭縣議會日前完成《宜蘭縣飲食健康權自治條例》修正，規範於宜蘭製造、販售的豬肉製品，都不得檢出瘦肉精。

陪同出席的林建榮，致詞時表態縣府對於瘦肉精立場，強調縣府對於食安不會讓步，宜蘭採取「守得住、查得到、看得清」的手段，也透過地方自治法的修正，訂出零檢出的規範，完全禁止瘦肉精使用，也推動無瘦肉精的安心標誌讓消費者清楚知道。

林建榮的「零檢出」立場，形同與中央政策不同調，對此，陳時中並未正面回應，他會後接受媒體訪問時，被問到地方與中央立場不一。