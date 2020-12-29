新任幹部費鴻泰、陳玉珍出線 國民黨團拍大合照破不合

國民黨立院黨團下屆總召與首席副書記長今改選，無意外由資深立委費鴻泰與金門縣立委陳玉珍分以協調方式出線，明年2月1日就職。改選結束兩人也發表簡短感言，盼後續大家繼續支持。選舉結束黨團還特地大合照破除近日不合傳言。

現任黨團總召林為洲表示，一度參選爆炸的首席副書記長在黨籍立委昨天晚間餐敘中已經有協調，當時氣氛很好，今天也沒有投票，就直接宣布陳玉珍出線，過程和諧，過程很圓滿。

國民黨主席江啟臣表示，現在國民黨團幹部大家都很團結，很多幹部都認為過去這個會期有打出氣勢，也得到民眾認同，但外界卻是改選也見縫插針、不改選也見縫插針，國民黨是不會上當的，國民黨有自己的節奏。

江啟臣說，可以理解執政黨看到國民黨的聲勢有上來，現在蠻緊張的，所以會用很多分化的手段，想要分化國民黨內部的團結。

林為洲也表示，下個會期還有很多爭議法案，除萊豬公投這件事情外，勞保與健保費率雙漲，恐怕都在下個會期要討論，修憲議題啟動也是，國民黨團幹部絕對不會比這個會期來的輕鬆，大家還是要繼續團結努力。

國民黨立委洪孟楷說，總召選舉的相關討論早已告一段落，林為洲與費鴻泰都是非常有經驗的立院前輩與幹部，兩人會合作無間、無縫接軌；這一屆黨團人數雖少，發揮的團結戰力有目共睹，一連串立院抗爭活動累積的革命情感無堅不摧。

外界認為費鴻泰接手黨團總召將是國民黨團鷹派抬頭，林為洲反問，那「我是鷹派？還是鴿派？」林為洲說，鷹派、鴿派很難定義，應該要文武兼備，才能作為一個黨團幹部，。

林為洲表示，像他強調要論述，所以雖然因行政院長蘇貞昌不願為開放萊豬政策道歉而擋他上台施政報告，但他也堅持仍要總質詢，也確實總質詢後來也質詢出一些東西，比如信功肉品事件，如果沒有質詢就沒有了。