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影／「傳愛在台北」 賴清德出席活動籲國人踴躍捐血

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
副總統賴清德上午出席由國際獅子會與捐血中心所舉辦的「傳愛在台北」活動開幕式，為捐血活動進行宣傳，呼籲大家挽起袖子捐出熱血。記者杜建重／攝影
副總統賴清德上午出席由國際獅子會與捐血中心所舉辦的「傳愛在台北」活動開幕式，為捐血活動進行宣傳，呼籲大家挽起袖子捐出熱血。記者杜建重／攝影

副總統賴清德上午出席由國際獅子會與捐血中心所舉辦的「傳愛在台北」活動開幕式，為捐血活動進行宣傳，呼籲大家挽起袖子踴躍捐出熱血。

賴清德致詞時表示，台灣的捐血率是7.6%，遠高於全世界其它平均4%到5%左右的國家，是全世界捐血率最高的國家，

談到台灣捐血的歷史，賴清德表示，民國63年開始到今年已經47年了，大約在民國88年的時候，才100%捐血自足給醫療院所使用，而在捐血之前，開刀時都要先去買血，要花很多錢，許多人因為付不起買血的費用無法開刀，家人也因此不幸離世。

賴清德還舉自己當醫生時的例子，當時有一位產婦因為血崩，醫院血不夠，最後只好由醫院廣播，請照顧病人的家屬大家一起來幫忙，靠大家努力才度過難關，現在，為了不讓這些憾事繼續發生，國人平時多捐血，缺血的時候，大家更要挽起袖子捐血。

賴清德指出，民國63年的時候，政府因為重視缺血的問題所以才建立這個制度成立血液基金會、捐血中心，透過公益管理，大家共同的努力才有今天的成就。

而原本預定要捐血的賴清德，在做資料調查時才發現，因日前健檢時有照過胃鏡，胃鏡屬於侵入性治療，不符合捐血資格，必須再等六個月後才能捐血，賴清德也承諾期限過了之後，會再來捐血。

副總統賴清德(右四)出席「傳愛在台北」活動開幕式，為捐血活動進行宣傳，呼籲大家一起捐血。記者杜建重／攝影
副總統賴清德(右四)出席「傳愛在台北」活動開幕式，為捐血活動進行宣傳，呼籲大家一起捐血。記者杜建重／攝影
原本預定要捐血的副總統賴清德(中)，因日前健檢時照過胃鏡，不符捐血資格，必須再等六個月後才能捐血，他也承諾期限滿了之後，會再來捐血。記者杜建重／攝影
原本預定要捐血的副總統賴清德(中)，因日前健檢時照過胃鏡，不符捐血資格，必須再等六個月後才能捐血，他也承諾期限滿了之後，會再來捐血。記者杜建重／攝影

捐血中心 賴清德 血液基金會

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