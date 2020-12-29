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外交官怨外館無防疫SOP 外交部：各國疫情狀況不同

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影

國民黨立委呂玉玲昨天在立法院委員會出示我外館人員的陳情信，表示外館防疫欠缺SOP、回國因為相關隔離變相被扣薪等；外交部發言人歐江安今天表示，每個國家疫情狀況不同，無法有單一的防疫標準模式，而駐外人員返國若超過一個月，就變成支領國內薪水，這是依照相關規定給予，不是扣薪。

歐江安今天表示，外交部高度重視駐外人員的健康安全，及所表達的心聲，面對各國不同疫情，外交部授權外館館長進行快速及有效的彈性防疫作為保障外館人員及眷屬的安全，外交部也鼓勵外館人員的意見表達應透過既有體系的內部機制尋求解決。

歐江安表示，疫情爆發以來，外交部從3月起已多次發電駐外館處，注意駐地疫情發展，做好防疫應變措施，隨時檢視及補強緊急應變計畫，外交部第一時間授權外館視情採取遠距或居家辦公、分組分流，一旦有人確診就採分組隔離、落實代理制度，此外駐外館處的應變措施必須確保指揮體系完整性及通訊的順暢與安全，維持核心館務運作及整體戰力不變。

歐江安表示，由於各地疫情不一，各國政府的防疫規範措施也不同，因此無法以單一的標準模式進行防疫，而是採取「因地制宜」的彈性應變較能更快速及有效因應各外館的不同需求。

歐江安表示，依照「駐外人員薪給給付計算作業要點」第3點至第5點規定，駐外人員因公務或其他事由必須返國處理，返國超過1個月者，自滿1個月的次日起，改支領國內薪，因此外交部是依法支給國內薪資，並無陳情人所稱的「扣薪」情形。

歐江安表示，陳情人建議創造遠距辦公之軟硬體環境，外交部也希望可以，而疫情爆發以來，外交部已立即規劃包含居家辦公的異地辦公配套措施與作業規範，通電駐外各館處辦理外，並上掛部內服務網通知所有人員，為了降低外館人員曝險的機率，外交部因此授權各駐外舘處館長視駐地的疫情發展，採取分流、異地或居家辦公，並在確保資訊安全前提下，視需求適度調配辦公室資訊設備，供人員異地或居家辦公使用。

外交部 疫情

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