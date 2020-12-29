反對NCC嚴管網路 民眾黨：行管制言論之實

中天新聞自52頻道下架後，轉戰YouTube平台，短時間就集聚200多萬訂閱人數，成為近期熱門話題。NCC透過臉書上引述美國針對網路平台「鼓勵平台業者採取合理措施」的相關法條，引發熱議。民眾黨立院黨團今舉行記者會，呼籲政府勿以健全之名，行言論管制之實。

NCC重啟研擬「數位通訊傳播法」，日前委託財團法人電信技術中心、資策會科技法律研究在舉辦「數位通訊傳播服務之規管趨勢與法制革新」座談會，遭質疑將管制網路新聞。

民眾黨團指出，我國「數位通訊傳播法」草案問題在於第5條，規定「數位通訊傳播服務提供者應就下列事項依法配合政府辦理，包括國家安全、資通訊安全、使用者利益維護等」，立委高虹安質疑，相關事項措辭模糊、定義不明，讓政府單方面擁有詮釋空間，恐發生隨意監管網路的狀況。

高虹安表示，該草案仍存有管理衛星電視、廣播時代的媒體政策思維，多以主管機關「管理」的角度切入，業者或所謂的利害相關人的組織、自治、自律的建構仍嫌不足。面對「數位通傳法」與網路管理的修訂，蔡政府真的準備好了嗎？還是只為了塑造打擊不利言論的法治武器？

民眾黨團表示，近幾年歐美各國因應普及化的網路傳播與網路使用，訂定許多與「數位傳播」、「電子傳播」、「網路服務」相關法條；然而，歐洲國家對網路平台的加強管制行為，主要是針對網路足跡、瀏覽紀錄、電子ID，進行更嚴格的保護措施。內容部分，則是針對暴力、色情、兒童保護等，規定平台需要積極審查。

民眾黨團表示，台灣最關心的「假訊息」問題，目前國外平台Google、YouTube、Facebook在美國大選及因應新冠疫情的作法，是在錯誤訊息下附註正確訊息，並註記消息來源，而非言論的審查與限制。

民眾黨團認為，若要健全網路環境，除了言論管制，國家應該有更多務實的作為，包含如何處理網路言論霸凌、對於個資安全的保護、網路傳播暴力訊息、色情、女性歧視與種族歧視，修正民法、刑法中不適用網路社會的部分等等，比起管制言論與網路社群平台更為重要。