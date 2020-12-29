蕭美琴出席拜登就職典禮？ 外交部：美未邀外國使領館

美國總統當選人拜登在明年1月20日將舉行就職典禮，外交部發言人歐江安今天表示，根據外交部掌握的消息，美方今年規劃縮小辦理規模，也因為防疫考量，目前沒有邀請外國賓客或外國使領館人員參加，而也因為疫情，今年我方籌組慶賀團參加的機率不高。

外交部次長田中光昨天到立法院外交及國防委員會報告我國外館防疫作為，立委關切拜登將就職，我方過去都派祝賀團參與，今年是否組團參加及駐美代表蕭美琴是否可能受邀；田中光昨天表示，外交部爭取中。

歐江安今天在例行記者會上表示，美國總統的就職典禮是由美國聯邦參眾議院共同組成的「就職典禮國會聯席委員會」負責籌辦，歷屆就職典禮的核心理念是讓美國民眾共同慶祝參與，沒有正式邀請外國元首或政府組團參加。

歐江安說，今年因為疫情，很多國家改變就職典禮的籌辦方式，美方的就職典禮規劃，根據外交部掌握的消息，這次規劃縮小辦理規模，也因為防疫，目前沒有邀請外國賓客或使領館人員參與，沒有開放給外面的人，規模縮小到很小，美方行政機關目前因為疫情關閉，若我方有慶賀團要參加，到美國要遵守美方防疫規定，返國後有21天的隔離、自我健康管理時間，考量到這些因素，我方今年籌組慶賀團參加的機率不高。