日作家本田善彥：民進黨的親日只是機會主義

長期旅居台灣日本作家本田善彥幾年前提出「中華民國解體論」，備受矚目，本田善彥表示，至今他仍持此看法，對於日本與台灣社會都出現強烈反中情緒，本田善彥表示，這源自於日本跟台灣都對中國的崛起產生了巨大的挫折感，進而造成不想面對的逃避心理。

本田善彥說，從二次大戰結束後，日本人對「中國」有兩個矛盾的情感，對於古代中國敬仰和嚮往，卻又對近代中國懷著輕蔑與敵意。

本田善彥說，朝鮮戰爭爆發前，美蘇關係未惡化，雖然後來突然進入冷戰，日本被美國編入反共陣地，官方立場反共，但日本民間對於所謂的新中國卻依然充滿期待，1972年日本與中共建交時，中國大陸仍處於文革後期，但日本社會卻對文革處於無知。這種對於新中國的好感與期待，一直延續到90年代初期。