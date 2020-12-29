被傳赴美遠離江啟臣 李彥秀透露：女兒在美發燒到40度

鏡周刊報導，國民黨副秘書長李彥秀近日赴美看女兒，其實是想要遠離黨主江啟臣的核心圈，引發江的領導危機。李彥秀稍早在臉書透露，女兒1個月前發燒到快40度，讓她在電話裡流淚哽咽，因此向江啟臣告假，但沒想到補修「媽媽學分班」，也可以被如此無情的政治操作。她強調不需要太久，很快就可以在八德路（國民黨部）和大家相見。

李彥秀表示，今年3月江啟臣找她協助黨務時，她跟江說，自己擔任民代已經21年，真的需要好好沉澱休息一下，特別是女兒已經快10歲，作為一個媽媽，為了服務選民，真的能陪伴孩子的時間少之又少，這也是最大的遺憾。但最後她被江的承擔與熱情所感動，答應一起努力奮鬥，但是也開出一個條件，就是農曆年前需要一個完整的時間陪伴孩子，盡一個為人母的責任，這是年初就擬定的規劃。

李彥秀提及，1個多月前，美國新冠肺炎持續升溫，她接到女兒從美國打來的電話，告訴她發燒到快40度，當時是美國凌晨2點，她在台灣心急如焚，卻鞭長莫及，更不知道是一般感冒？還是肺炎感染？電話裡她流淚哽咽，反倒是女兒回過頭來安慰她，要她不要擔心。

李彥秀說，公投提案完成第一階段後，她向江啟臣遞出了假單，作為一個父親，江也能完全體會；往返國外，需要隔離14天，雖然心疼女兒，但是黨務仍舊不能旁落，群組遙控從來沒有少過。之前在台灣遙控在美國的女兒學業，現在在美國，反過來遙控台北的同仁工作，換個環境辦公效率不見得變差。

「萬萬沒想到，一個單純的『媽媽學分班』，也可以被如此無情的政治操作。」李彥秀說，在國民黨中央短短的9個月，收穫很多，也學習很多，跟江啟臣共事，更是愉快的經驗，所有國民黨人都有一個共同的奮鬥目標護談灣、保民主、拚未來，「不需要太久，我們八德路見」。