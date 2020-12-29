駁斥神秘民調 國民黨智庫：不認同打擊江啟臣領導聲望

鏡周刊今報導國民黨內流出「神祕民調」，結果顯示國民黨前主席朱立倫民調高出現任主席江啟臣三倍之多。國民黨智庫內政組召集人黃德福駁斥有這份民調，「我們根本沒有做。」；智庫也發出三點聲明，強調對於此類破壞團結、貶低黨主席、智庫董事長江啟臣領導聲望、打擊士氣的訊息，國民黨智庫不樂見也不認同。

黃德福受訪表示，「我們根本沒有做，這陣子怎麼會去做這個民調？」以前只有總統選舉時智庫會幫黨部做相關民調，但今年整個民調都是「趨勢民調中心」在做，趨勢民調中心也不會做黨內民調，過去該中心也沒做過黨內民調，智庫是黨的，怎麼可能會去做黨內選舉民調？強調這個民調怎麼來的他不曉得，反正智庫這邊就沒在做。

國民黨智庫表示，國政基金會的民調工作，乃由趨勢暨數據分析中心執行，其所做的民調，皆與政策民情、時事議題相關，不會從事黨內選舉、黨內人事相關的民調。對於此類破壞團結、貶低董事長江啟臣領導聲望、打擊士氣的訊息，智庫極不樂見，也高度不認同。