數位通傳法搞擴權 民眾黨籲防NCC黑手

「NCC近日重啟研擬《數位通訊傳播法》，是否有做思想檢查的企圖？」民眾黨立委賴香伶、高虹安29日指出，《數位通訊傳播法》草案第5條提到「數位通訊傳播服務提供者應就『國家安全』依法配合政府辦理」，讓政府擁有單方面詮釋空間，恐發生隨意監管網路的狀況，憤而表達反對政府擴權的立場。

難逃打擊政敵嫌疑

賴香伶指出，《數位通訊傳播法》的修訂起源於2017~2018年，隨著選舉而帶起的網路假訊息，促使NCC提出第1個版本草案，當時NCC主委詹婷怡的說法是「健全網際網路治理為目標」，但因為可能危害網路言論自由等爭議，而暫緩修法。「如今捲土重來，恐難逃用以打擊政敵的嫌疑！」

「當初NCC成立的目的是什麼？保護言論自由的初衷去哪了？」賴香伶表示，NCC在臉書上引述美國針對網路平台「鼓勵平台業者採取合理措施」的相關法條，引發網友質疑「NCC要開始管網路」；但就連在NCC舉辦的閉門座談會當中，與會業者也不支持訂定《數位通訊傳播法》來管理網路。

賴香伶強調，NCC是在《通訊傳播基本法》下成立的委員會，但當時報章雜誌與電視電影是主要的傳播方式，如今網路的傳播是雙向、多向且即時，顯然過去內容與平台的審核模式，並不適用於網路傳播的管理；「用陸軍的手法去管空軍是不是怪怪的？希望NCC不要汙染自由的網路世界！」

管制網路恐淪一言堂

「PTTD和CARD兩大網路論壇都對這個修法草案有很大的反彈！」高虹安指出，歐美訂定相關管制法條，主要是針對暴力、色情、兒童保護等原因，Google、YouTube、Facebook在美國大選及COVID-19的做法，是在錯誤訊息下附註正確訊息，並註記消息來源，而非對言論去做審查與限制。

高虹安表示，2017年德國司法部起草《社交網路強制法》，針對違反德國刑法的仇恨言論、假新聞處以高額罰金；然而此法施行3年，還未對任何大型網路社群媒體開罰過；「若為了可能的假訊息，政府要訂定一個標準，去彰顯『符合政府說法的才是真訊息』，就是對言論自由的壓迫！」

「消息有正有反，又有誰能明確保證自己的訊息才是絕對正確？」高虹安強調，國家應該處理的是網路言論霸凌，對個資安全的保護，對於網路傳播暴力訊息、色情、女性歧視與種族歧視等等，修正民法、刑法中不適用網路社會的部分，比起管制言論與網路社群平台更為重要。

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