五點聲明駁神秘民調 國民黨：不會滿腦子想黨內選舉

鏡周刊今報導國民黨內流出「神祕民調」，結果顯示國民黨前主席朱立倫民調高出現任主席江啟臣三倍之多。國民黨今發出「五點聲明」駁斥周刊報導，表示該份民調不存在，國民黨智庫不可能也不適合做黨內選舉民調；國民黨也強調，此時黨面臨困難時刻，不會在這時「滿腦子思考黨內選舉」，捨本逐末的權謀思考只會離基層與民心更遠。

國民黨五點聲明回應：

一、 面臨困難時刻，國民黨不會在這個時候，不去思考如何對抗民進黨執政的鴨霸顢頇，忘卻民意焦慮，而滿腦子思考黨內選舉，捨本逐末的權謀思考只會離基層與民心更遠，更不是廣大民眾對國民黨的期待。

二、 國民黨表示，智庫為政策研析單位，不可能也不適合做黨內選舉民調，以落公器私用之嫌，所謂的「神秘民調」，只是在國民黨已有起色之時，擾亂社會認知，轉移執政黨失去民心的煙霧彈，若手上真有這份民調，整份直接拿出來便是，何須繪聲繪影，道聽塗說？

三、 國民黨指出，李彥秀副秘書長在上任之初就明白表示，因女兒就學關係，可能有赴美照顧家庭需要，更因疫情已拖延一段時日，穿鑿附會的說法經不起事實的檢證。

四、 智庫自從連勝文副董事長上任後，力行改革，接連成立數據中心及新創中心，認真負責態度為政黨法案政策及民意趨勢探索提供莫大助益，更多次舉辦台美等線上智庫會議提昇交流渠道，政治陰謀論的煙霧彈也意在掩蓋智庫與黨團內造化工程進展順利的事實。

五、 黨團自主本就是國民黨內造化改革中重要指標，既是黨團自主，何來上對下的「管束」？而是著重共識形塑與密集溝通，所謂「管束」的觀念與說法根本與國民黨改造理念以及運作事實背道而馳，其放話目的不攻自破。