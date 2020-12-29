回顧蔡政府年度施政 時力：勞權待加強

「政府在保障兒少與環境上表現不錯，但勞權與居住正義著力不夠！」時代力量29日召開年終回顧記者會，對於政府1年來的作為有褒有貶。時力立委王婉諭表示，政府在兒少、幼托方面的表現還不錯，時力立委陳椒華說，政府今年在環境保育進展值得鼓勵。但時力立委邱顯智則提到，政府在違法開除、囤房稅上的保障不夠。

囤房稅遲無下文

邱顯智說，雖然政院版「實價登錄2.0」最近已經進入立法院討論，不過在居住正義方面很重要的囤房稅卻遲無下文，在質詢財政部長蘇建榮時，卻得到要等2-3年後再落實的回覆，這樣台灣房價要什麼時候才會停止高漲？因此他希望財政部能儘速研議囤房稅。

王婉諭則表示，衛福部在維護兒少權利上進度還不錯，增加了社區關懷員5000萬預算，讓社福弱勢機關獲得更多人力上的支持，且將單側聽損納入職務再設計，保障聽障人士工作權益。另外，教育部也將幼托機構的裁罰資訊透明，並於8月建立建立機構兒虐調查處理原則，值得嘉許。

勞權待改善

但王婉諭也不滿表示，政院在《幼保法》、《兒少法》的修正仍不見下文，許多重大事件發生時，血腥或不當的畫面仍持續在新聞上流竄，對於兒少身心健康有不良影響，這部分需要好好改進。時力立委陳椒華則說，在她追查學甲爐渣後，環保署就有逐步修改過去的廢物物丟棄規定。

另外，金管會在落實赤道原則進度也值得鼓勵，而前瞻工程中許多河川將會有水泥工程的地方，政府也承諾會進行生態檢核。但邱顯智也說，政府在勞權方面還有很多改善空間，許多客運業都有違法領取補助的狀況，他也有接獲舉報有企業領補助同時，卻違法開除舊有員工，勞動部應該跨部會追查相關情況。

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