親綠民調 游盈隆：蔡總統第二任期蜜月期已結束

台灣民意基金會今天發布最新民調，基金會董事長游盈隆表示，雖然蔡英文總統滿意度仍有5成3，但從對「總統蜜月期」操作性定義來看，蔡總統第二任期蜜月期已結束；分析蔡政府全年表現，上半場防疫、紓困表現精彩，但下半場萊豬、關中天等，開始出現小動作不斷的負面表現，綜合看今年總施政成績給60分。

游盈隆表示，根對總統蜜月期定義包括「總統職務表現贊同率」大於或等於百分之五十，且總統職務表現贊同率和不贊同率，兩者相差20個百分點以上，若這兩項標準都具備，蜜月期才持續；雖然蔡總統本次民調雖滿意度仍有５成3，但不滿意度已在逼近，因此可斷言蔡總統施政蜜月期已結束，未來將面臨更嚴峻靠驗，這是相當明確的事實。

民調顯示，有5成1民眾滿意蔡政府這一年施政表現，顯示在經過全年新冠肺炎疫情嚴重威脅下，略微過半數的台灣公民對完全執政的民進黨政府整體施政表現給予肯定和支持，但4成4全國民眾不滿意也是一個警訊。

民調指出，關於開放美國萊豬進口政策，僅有3成滿意，約6成3不滿意，且強烈不滿意這項政策者佔4成2，顯示蔡政府明年元旦開放萊豬進口政策，正遭遇社會主流民意強烈的反彈。

民調顯示，關於蔡政府維護新聞自由的表現，有約5成民眾基本上滿意，4成4不滿意，顯示台灣社會對蔡政府這一年維護新聞自由的表現毀譽參半，看法分歧。至於經濟表現上，5成8民眾滿意，3成8不滿意，顯示全年疫情全球大流行嚴重衝擊全球經濟時，絕大多數民眾卻對蔡政府拼經濟的表現給予肯定。