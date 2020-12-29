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【專家之眼】對美外交火中取栗與勤燒冷灶

聯合報 / 張競／中華戰略學會研究員
美國眾議院78位眾議員，呼籲國務院應將台灣「駐美國台北經濟文化代表處」(TECRO)更名為「台灣代表處」(TRO)。外交部次長曾厚仁在立法院坦言「有進行中」。記者林伯東／攝影
美國眾議院78位眾議員，呼籲國務院應將台灣「駐美國台北經濟文化代表處」(TECRO)更名為「台灣代表處」(TRO)。外交部次長曾厚仁在立法院坦言「有進行中」。記者林伯東／攝影

近日我國駐美代表處更改名稱又成為政治議題，先是在12月21日透過立法院會議，獲得外交部次長證實此為正在進行中之努力方向，但隨即兩度出面澄清發表聲明，強調該項努力係持續進行之外交工作，但卻非已經付諸實際具體行動。

從前述過程中，顯然就證明此項議題具有高度敏感性，特別是面臨美國總統即將交接，由眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾(Michael McCaul)、眾院外交委員會亞太小組共和黨首席議員游賀(Ted Yoho)為首，共計78位美國國會議員聯名致函國務卿龐皮歐，表達希望將駐美臺北經濟文化代表處更名為臺灣代表處，此時外交部若不將立場明確表明，恐怕會另生枝節得不償失。

不過外交部確實是已經正面回應美國國會議員對此所提建議，同時亦不否認曾與其討論本案交換意見，以便掌握了解美方有關單位立場。但在此時此刻，由於未來美國拜登政府對我政策尚未完全明朗，主管外交政策官員人事變化更會兵荒馬亂，此時打算亂中取利，豈非就是尚未看清風向與火勢就想火中取栗，胡亂攪和出代表處更名議題，未曾謀定而後動，其中風險之高，實在應該三思。

其實今年美國大選緊鑼密鼓之際，我方陣前換將在當時更換代表，就已經是個讓人難以理解一步棋。由於我與美國缺乏正式外交關係，因此在許多必須透過正式外交管道進行交涉之政務互動，確實是相當吃虧，美國當朝執政之政務首長經常不便與我駐美代表公開往來，因此在斷交後我對美外交，就將與在野陣營政治人物互動交往，換言之就是在燒冷灶，當成外交重點工作。

因此駐美外交官員如何掌握美國兩黨政治新秀，辨識具備政治發展潛力，未來有可能再上層樓之特定對象，就是鞏固未來我對美關係核心要項。只要思考過去數十年來，我國曾經邀請訪問臺灣之美國政治人物，日後在美國政壇發展狀況，就可檢證出我國對美外交工作是在走下坡，還是仍然能夠保持既有水準。

特別是在兩黨選情逆轉有可能政權交替，在野政治人物即將重返政府更上層樓出任要職時，此時燒冷灶即將熱度顯現，各項維繫情誼所作努力即將開花結果時，突然去更換駐美代表，這豈不就是擺明割稻尾，存心要撿現成便宜嗎？不過外交業務或許能夠無縫接軌，但人際關係豈能全盤接收轉移，特別是經過長久經營所建立之相互信任關係與默契，其中奧妙就是燒冷灶真正玄機所在。

因此若是深入思考前述兩項火中取栗與燒冷灶現象，就可理解最近不斷傳出我對美外交負面評議聲浪，確實真是其來有自，絕非空穴來風。甚至連諸多庶務性課題，都處理到讓人難以理解，這其實都是危機顯現徵候。在野陣營所提質疑，執政黨必須正面態度應對，畢竟將此等關係搞砸，絕對不是政治攻防口舌之快，就能夠加以彌補或是掩飾。

日前筆者評論我對美外交面對新政局起手式看來不太妙，就引起綠營各種反擊，如此不容他人開口評議，難道是「妙不可言」嗎？但就目前發展狀況看來，次長在立法院會議所作答覆，還要靠發言人再三澄清，就知道此中嚴重性，此時不知該要說「可言不妙」抑或是「不可言妙」呢？

外交部 立法院

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