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陳水扁主持廣播節目 孫大千：蔡英文直接特赦別凌遲司法

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前總統陳水扁明年將主持廣播節目，前立委孫大千諷刺「What a wonderful life」。圖／取自孫大千臉書
前總統陳水扁明年將主持廣播節目，前立委孫大千諷刺「What a wonderful life」。圖／取自孫大千臉書

前總統陳水扁宣布，新年他多了一個身分是廣播節目主持人，高雄市議員陳致中說，事先有向中監報備，獲得應允。前立委孫大千在臉書批評，民進黨政府是得了集體失憶症嗎？

孫大千指出，難道沒有人記得，陳水扁當時是以什麼理由申請保外就醫的嗎？號稱腦部有病變的可能，具生命危險，而且連話都說得不清不楚，手在短時間內會快速的抖動，外出還要柱著拐杖，攜帶尿袋。

孫說，結果現在陳水扁不但順利保外就醫，還可以外出散步，還可以出外訪友、參加造勢、批評時政，甚至主持廣播節目。What a wonderful life？

孫大千說，蔡英文為什麼不乾脆一點，直接宣布特赦陳水扁？這樣也可以避免一再凌遲台灣的司法制度。

陳水扁 孫大千 保外就醫

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