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調查局建資安大樓 美女調查官出任動土司儀

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導
調查局美女調查官林永晨。圖／資料照
調查局美女調查官林永晨。圖／資料照

調查局北機站旁價值近10億元的3千坪用地，早年因長期被占用，遲遲未收回使用，後來官司勝訴確定後，部分被用作員工宿舍與停車場，調查局長呂文忠上任後，深感近年資安駭侵問題嚴重，爭取經費在該用地興建資安大樓、明天上午舉行動土典禮，總統蔡英文將出席。

據了解，明天動土典禮儀式，除總統蔡英文外，現場還有個吸睛「嬌點」，就是由素有「調查局之花」稱號的調查官林永晨擔任司儀，林女是調查班53期，曾是展抱（調查局訓練所）射擊隊，有百步穿楊的射擊技巧，有人說林女貌似藝人孫儷，也有人說酷似小林依晨。

調查局今年4月在青溪園區成立「資安工作站」，當時蔡英文還親自到場主持揭牌典禮，並表示「資安就是國安」，如今資安大樓動土典禮，蔡英文也會出席，顯見府方對資安問題相當重視。

位於北機站旁的這片土地，早年被新疆省前主席盛世才的弟弟盛世驥占用，調查局要求盛世驥拆屋還地，雙方纏訟10年，連盛世驥都已過世，還由兒子盛克蘇繼續和調查局打官司，最高法院後來判調查局勝訴確定，盛克蘇須拆屋還地，且須賠償調查局租金損失。

盛世驥在1995年購買土地，興建私立玉山中學，當年調查局向法院拍賣標得玉山中學旁的土地後，為了在該地興建北機站辦公大樓等設施，又徵收附近土地，其中包括玉山中學用地，但因該地設有學校，調查局一直未強制收回，後來因玉山中學停辦，調查局決定取回該土地。

官司訴訟期間，該土地部分區域一度淪為資源回收場，官司勝訴後，部分土地作為北機站宿舍「藹蘆」，也有部分被拿來當停車場，近來因資安大樓動土在即，不少調查官陸續搬離清空，未來該土地除資安站外，還要興建國安站、新北市調查處，屆時4大單位將匯集在同一園區。

調查局北機站旁價值近10億元的3千坪用地，將興建資安大樓。記者張宏業／翻攝
調查局北機站旁價值近10億元的3千坪用地，將興建資安大樓。記者張宏業／翻攝

資安 蔡英文 玉山

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