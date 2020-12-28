謝長廷：沒說過日本政府支持台灣加入CPTPP

台灣全力爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。國民黨立委陳以信今質疑，日本首相菅義偉接受專訪時，被問到台灣能否加入CPTPP，菅義偉語氣明顯潑冷水。駐日代表謝長廷今透過臉書表示，菅義偉談話是針對中國、韓國和台灣加入的問題做一般性回答，不必以負面觀點解釋成針對台灣潑冷水或跟誰打臉，他認為，台灣需要的是樂觀、自信、奮鬥，不放棄一切機會，不斷向上發展。

陳以信指出，菅義偉接受專訪時表示，因為CPTPP的加入是採共識決才能加入。他質疑，駐日代表謝長廷那句所謂「日本支持」到底從何而來？

謝長廷回應，他並没有說過日本政府曾表示支持台灣加入CPTPP，「如果有，請尊敬的陳以信委員舉出來，讓我反省道歉。」但他的確說過「如沒有核汙染的日本食品繼續禁止，日本支持我們的話，其內部雜音會很大」，這是假設語句，因為日本政府目前為止雖然對台灣的參加表示歡迎之意，但從未正式表示支持，也沒有內部雜音的問題。

謝長廷說，菅義偉的發言內容有兩重點，一是認為TPP貿易自由要求的細則很多；二是認為TPP採共識決，要全體會員國都同意才能加入。所以沒有那麼簡單。他在上周的例行記者會已經詳細說明，加入CPTPP是採共識決，要締約國全部同意才可能。而11個締約國中，還有4個國家的國會還沒有通過。

謝長廷說，因為加入CPTPP對台灣經濟發展和國際競爭力關係很大，雖然困難存在，台灣也不能放棄一切爭取加入的機會，明年日本擔任輪值主席國，日本如果公開表示支持，當然可以影響若干其他會員國，對台灣絕對是有幫助的。

因此，謝長廷說，雖然台灣要禁止核汙染的核食進口，保障人民健康，但也要開放沒有汙染的日本食品進口，這樣才能提升貿易自由的程度，符合細則的國際標準，同時爭取日本的支持，早日加入CPTPP，升高台灣的經濟競爭力。