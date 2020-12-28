小英之友會發起捐血活動 洪耀福：全國動起來

台北捐血中心發出血液「急缺」警報，台北市「小英之友會」今天發起「熱情英友、熱血相挺公益」捐血活動，前副總統陳建仁及新境界文化基金會副董事長洪耀福都到場響應。洪耀福致詞時表示，上周遇到陳建仁提及小英之友會要辦理捐血活動，希望能夠參與，一同加油打氣。本次捐血是一個全國性的活動，上周由彰化縣小英之友會擔任第一棒，接著各縣市接連舉辦，回報捐血數量都破記錄，希望今年底至明年初，各縣市可以陸續完成捐血活動。

洪耀福也說，蔡總統雖然平時國事繁忙，但也非常關心社會的時事，像這次血荒，蔡總統就特地拜託小英之友會扮演「分身」，請全國縣市小英之友會辦理捐血活動。小英之友會也不負所託，全國動起來。

陳建仁感謝正在排隊捐血的民眾，他表示，感謝小英之友會辦理全國性的捐血活動，本來小英之友會都是固定520辦理全國同步的捐血活動，為了因應本次血荒，小英之友會特別號召國人一同挽袖捐熱血。希望國人也能一同響應，一起快樂捐血，展現台灣人的慈悲和善良。

台北市小英之友會總會長陳茂仁表示，小英之友會長期關心醫療用血需求，幾乎每年都舉辦公益捐血活動，現在因為疫情、氣候、用血量急增等複合因素，造成血液庫存量嚴重吃緊，為舒緩這樣的情況，立刻著手串聯熱心民眾，並獲得台北捐血中心大力協助，在台北市南海捐血室舉辦捐血活動，預期本次活動能募集超過150袋血液。