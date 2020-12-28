立委收賄奪新聞榜首 「豬」成年度代表字

年度代表字「豬」竟在10大新聞中佔據2則！公民監督國會聯盟28日公布「立法院年度代表字及10大新聞」投票結果，2020年10大新聞榜首是「立院再爆集體收賄醜聞，收押跨黨6立委」，而年度代表字則由「豬」字出線獲選，在10大新聞榜眼「丟豬內臟」及第7名「萊豬杯葛」都有出現。

2020年度10大新聞

公督盟表示，2020年10大新聞包括：第1名：立院再爆集體收賄醜聞，收押跨黨6立委；第2名：抗議萊豬開放，藍委灑豬內臟飛濺議；第3名：捷克參院議長訪台，赴立院演說「我是台灣人」；第4名：2020台灣大選，國會中民進黨席次過半；第5名：入獄還能上班領薪？朝野立委籲傅崐萁辭職。

第6名：立法院初審，民法成年年齡下修為18歲；第7名：為萊豬強力杯葛12次，700議案大塞車；第8名：立院通過「護照與華航正名」強化台灣識別度；第9名：肺炎疫情造成景氣衝擊，立院加碼紓困預算，至今累積4,200億；第10名：杯葛陳菊，立院爆發互毆水球混戰，混亂中監委人事案全數過關。

民生議題受到關注

「25日三讀通過民法成年下修為18歲，對年輕人來說是最好的聖誕禮物。」青年民主協會TYAD理事長張育萌表示，過去，18歲的年輕人被要求負完全的刑事責任，卻無法執行民法的權益，如開戶、租屋，也造成了我國在立法上許多的混亂。如今修法是將權利還給年輕人，使真正權責相符。

公督盟副執行長田君陽指出，今年的監院人事同意權和萊豬議題丟內臟、杯葛等都讓民眾感受到，議事無法以理性的方式來討論，希望在剩不到3天的會期內，好好完成人民的期待，把一些人民關注的法案盡快修正，總預算也要加快審議通過。

公督盟執行長張宏林強調，代表字由「豬」出線有很多意涵，首先是立法院「豬」事不順，在議事攻防發生了許多亂象，甚至創下了讓閣員12次無法上台報告的紀錄；期待透過10大新聞與代表字的票選，重新提醒立委民心所向，也提醒台灣人民，有好的公民監督，才有健全的國會。

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