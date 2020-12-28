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監委指馬政府用中華台北涉賣國 馬辦：蔡英文也用有啥誤會？
針對監察委員林文程質疑，馬政府時期以中華台北名義和觀察員身分參與WHA年會，涉及出賣國家主權，行政院長蘇貞昌指示外交部配合監委追查真相。前總統馬英九辦公室表示，蔡英文總統提名監委的程度實在有待加強，若真如林文程所質疑，那請先查查2016年蔡總統上任後，為何蔡政府接受以中華台北名義參加世界衛生大會（WHA）？當時衛福部長林奏延於WHA致詞時以中華台北自稱，又為何蔡總統說「稱謂上沒有被矮化」？
馬辦指出，蘇貞昌既然指示配合監委調查，建議蘇先公開說明，如果中華台北是出賣主權，為何蔡政府還要接受，是不是犧牲台灣主權、接受北京條件？現在完全執政的是民進黨，為何還繼續中華台北此一政策？
馬辦舉例，不但2017年世大運以中華台北參賽，未來東京奧運也不放棄中華台北名稱，蔡總統每年派代表與會的亞太經濟合作會議（APEC），也仍然接受中華台北的稱謂，這到底有什麼誤會？民眾也很想知道，蔡總統主動開放萊豬，這又是不是出賣國家主權？請林文程即刻約談調查蔡英文與蘇貞昌。
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