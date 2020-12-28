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川普簽署台灣保證法促對台軍售正常化 總統府感謝

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普於美東時間12月27日正式簽署「2021會計年度聯邦政府撥款法」，並包含「2020年台灣保證法」（Taiwan Assurance Act of 2020）的本文，且匡列300萬美元授權額度予「全球合作暨訓練架構」（GCTF）事，總統府發言人張惇涵今天表示，對於美國行政部門及國會跨黨派友人，在協助提升台灣的自我防衛能力、推動台灣國際參與及持續推動「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的大力支持，總統府代表我國政府及人民表達誠摯感謝。

張惇涵表示，總統府誠摯感謝川普任內推動11次軍售案，在在顯示美國政府以具體行動落實「台灣關係法」及「六項保證」的安全承諾，強化我國軍戰略與防衛需求。同時，在川普任內，透過「台灣旅行法」的落實，不僅讓台美間的政府部門有更多高層次的互訪交流，亦大幅深化台美雙方的合作夥伴關係。

張惇涵表示，在此次的撥款法中，除再次重申協助台灣加強自我防衛能力、支持台灣有意義參與國際組織外，也建議美國國務卿檢視對台交往準則，並針對檢討結果及「台灣旅行法」執行情形向國會提交報告；並且，也首度授權撥款300萬美元，支應GCTF相關活動。前述各項作為不僅有助於台美合作更加拓展，亦有助未來台美日三方透過GCTF平台，與理念相近國家持續開拓合作範疇。

張惇涵強調，美國是台灣在國際上重要的盟友，也是共享自由民主價值的堅實夥伴，近年來，台美雙方在共同努力下，順利推展政治、經濟、安全等各項領域的合作夥伴關係。而作為國際社會負責任的一員，我國政府也會在既有的良好基礎上，持續與美方深化合作夥伴關係，持續作為國際社會的良善力量。

總統府發言人 川普 台灣旅行法

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