扁要主持廣播節目？ 中檢：視扁活動情況做評估

前總統陳水扁今天在臉書上宣布，他將在明年元月3日起，每周日在「微微笑全國廣播網」主持勵志人生的聯播節目，台中監獄今天中午表示未收到陳水扁的申請，將持續關注扁的健康，視扁活動的情況來做評估。

前總統陳水扁在臉書上宣布，從明年1月3日起， 每周日上午10時到11時，在「微微笑全國廣播網」主持勵志人生的聯播節目，首播將訪問石川傳媒集團董事長石川，一位只有初中學歷，如何成為全國最長壽廣播節目「微微笑俱樂部」總舵手的傳奇人生。

扁的兒子高雄市議員陳致中也證實，他的父親將在「微微笑廣播網」開節目，主題企劃是談人生勵志，而非政治時事。

台中監獄今天中午表示，尚未收到陳水扁的申請，中監持續關注陳水扁的健康問題，扁在臉書說要主持廣播節目，尚未付諸實行，中監將針對扁活動情況做評估。