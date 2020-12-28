移工黑戶寶寶 蘇貞昌：勞動部應提出具體解決辦法

針對移工黑戶寶寶，行政院長蘇貞昌今表示，政府應該從人權跟事實上給予照顧，這兩方面要提出一個具體解決辦法。

監察院今巡察行政院，監委紀惠容針對移工黑戶寶寶的問題提出質疑。蘇貞昌回應，外籍移工對台灣貢獻很多，現在蔡總統也非常關心移工的各種現實狀況，政府應該從人權跟事實上給予照顧，這兩方面要提出一個具體解決辦法。

蘇貞昌表示，請勞動部設想，台灣是一個注重人權的國家，對於移工發生的事實狀況，政府還是要有能力解決，同時要注重人權，給孩子寶寶祝福與照顧，勞動部要訂出方法與內政部配合，雖然公務員只能依法行政，但如果可以溫暖人權，就盡力來做。

紀惠容指出，經清查96年1月1日至109年6月30日非本國籍曾經失聯移工的兒少（黑戶寶寶）總數計933名，仍有240名仍在協尋中。

紀惠容表示，依監察院調查發現，實務上即發生多起女性外籍移工一旦懷孕，遭雇主強迫中止契約、強迫遣返，甚至被仲介要求支付違約金，經向1955專線申訴的20案件，最終結果都是撤案。雖然目前針對女性懷孕移工及黑戶寶寶身分權益保障措施，諸如:「性別工作平等法」、「移工受聘僱期間懷孕及其後續工作權益相關處理原則」、「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」，移民署並建置3處失聯移工遺返前之母子共同收容處所。

她認為，檢視目前政府對懷孕移工的相關協助措施，看得到卻用不到，因為大部分雇主不願聘用懷孕的移工，即使雇主接納，申請喘息服務30天，仍難找到遞補人力，家事移工因無勞役，無法申請生育給付，沒有待產處所，也養不起孩子，只好選擇「逃逸」，成為沒有身分、沒有健保，無法就醫、安置的「黑戶寶寶」，其困境亟待解決。

紀惠容因此建議勞動部、衛福部、內政部移民署對於黑戶寶寶所衍生的許多需求及問題必須建立有效輔導及防範機制，需跨部會合作，考量國際公約針對黑戶寶寶的困境，妥善檢討解決。