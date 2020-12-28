川普簽署台灣保證法 外交部：誠摯歡迎與感謝

美國川普總統於美東時間27日正式簽署「2021會計年度聯邦政府撥款法」，這項撥款法包含「2020年台灣保證法」（Taiwan Assurance Act of 2020）的本文，並匡列300萬美元的授權額度予「全球合作暨訓練架構」（GCTF），展現對台美關係的強勁支持。我外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

外交部指出，前述撥款法中的「2020年台灣保證法」內容廣泛，包括支持對台軍售常態化，協助我國加強自我防衛能力、支持台灣有意義參與國際組織，另敦促美國國務卿檢視對台交往準則，並對檢討結果以及「台灣旅行法」執行情形向國會提交報告。

此外，這項撥款法也首度授權撥款300萬美元，支應GCTF相關活動，有助未來台美日三方持續透過GCTF平台擴大與理念相近國家的專業交流及合作範疇。

外交部表示。再次感謝美國行政部門及國會跨黨派友人透過具體行動支持台美關係。我國政府也會持續在既有的良好基礎上，秉持互信、互惠及互利的原則，與美方攜手合作，穩健深化台美在各領域的全球合作夥伴關係。