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吳怡農回應是否參選北市主委「有決定一定跟大家報告」
民進黨將重啟台北市黨部主委選舉，上周中執會也通過修正「黨職人員選舉辦法」，未來只要經中執會同意，參選縣市黨部主委可不受入黨兩年限制，新秀吳怡農是否會參選令人矚目。吳怡農今天透過辦公室回應，「參選需要慎重的考慮，我個人若有決定，一定會跟大家報告。」
吳怡農表示，上周選舉辦法的修正，是民進黨擴大參與的第一步。他相信大家都期待黨持續降低參與黨務的資格限制，並告訴所有新成員：「我們歡迎你的參與、珍惜你的熱情。」
吳怡農說，他覺得這是對年輕人很重要的號召，讓熱血青年加入這個家庭，在國家面臨危機的時候，一起關心國家的安全與未來。如果黨員的組成能夠更接近社會結構，絕對是好事。
吳怡農說，民進黨是開放的民主政黨。對於台北市黨部主委的選舉，黨內有很多優秀的人選，可以藉機來談談大家對地方黨部發展的期待。「參選需要慎重的考慮，我個人若有決定，一定會跟大家報告。」
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