陳水扁要當廣播節目主持人 明年1月3日首播

前總統陳水扁今在臉書上宣布，他將從明年1月3日起， 每周日上午10點到11點，在「微微笑全國廣播網」主持勵志人生的聯播節目，首播將訪問石川傳媒集團董事長石川，一位只有初中學歷，如何成為全國最長壽廣播節目「微微笑俱樂部」總舵手的傳奇人生。

「有夢上水，微微笑；希望相隨，笑微微。」陳水扁今在臉書發表新的「扁擔物語」說，2021年1月3日星期天，他終於可以坐上廣播節目主持台，做個快樂的播音員。

陳水扁說他將擔任廣播節目主持人，每周日上午10點到11點，在「微微笑全國廣播網」主持勵志人生的聯播節目。首播將訪問石川傳媒集團董事長石川，一位只有初中學歷，如何成為全國最長壽廣播節目「微微笑俱樂部」總舵手的傳奇人生。

陳水扁日前也曾在臉書推崇石川的「骨力打拚無議論，總有暗眠日頭光」的勵志人生；並稱讚石川還是一位集編、導演於一身的全方位廣播奇才，在廣播界也是一個令人嘖嘖稱奇的驚嘆號；如果說王偉忠是電視界的教父，那么廣播界教父的桂冠，石川一定當之而無愧。