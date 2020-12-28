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蘇貞昌：石木欽案是內行人玩法 政院一定徹查

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
監察院長陳菊今天率領監察委員巡察行政院，院長蘇貞昌率領閣員出席，蘇貞昌在會中就防疫、開放美豬等議題提出說明。記者邱德祥／攝影
監察院長陳菊今天率領監察委員巡察行政院，院長蘇貞昌率領閣員出席，蘇貞昌在會中就防疫、開放美豬等議題提出說明。記者邱德祥／攝影

行政院長蘇貞昌今指出，社會矚目的石木欽案是內行人的玩法行為，但法網恢恢，如果不是翁茂鍾有一本筆記本，這些違法行為就不會曝光，他要求法務部與內政部就涉入本案的檢警調人員清查，並要求法務部提供翁的筆記本，他要親自看看還有哪些人涉及本案，行政院一定徹查，向人民交代。

前公懲會委員長石木欽在友人翁茂鍾訴訟案件審理期間涉嫌提供法律意見，且買進翁茂鍾經營公司的股票獲利，遭監察院彈劾。

監察院今巡察行政院，監委王美玉代表內政及族群委員會發言，指出監察院調查石木欽案件時，除發現他涉有違法外，行政院所屬檢、調、警高階人員涉嫌在翁茂鍾與百利銀行的5件訴訟官司中，與其來往密切、給予協助，尤其翁茂鍾涉嫌3大炒股案件的爭議期間，這些人購買他所經營或控制的股票，當民眾看到翁茂鍾與這些審、檢、調、警的高官關係如此綿密，遇到案件時可以請託這麼多司法人員幫忙處理，市井小民的司法正義要何處尋找？

王美玉呼籲蘇貞昌能夠督促法務部就台北地檢署翁茂鍾他字案的扣押物徹底調查，毋枉毋縱，對社會揭露真相。

她提醒，在巴黎銀行與翁茂鍾的官司中，除導致諸慶恩壯年辭世造成家族傷痛外，本案的司法不公因涉及國際金融集團可能影響台灣國際聲譽，降低清廉形象指數，行政院有無亡羊補牢的必要？對巴黎銀行及諸慶恩不公平的官司，有無救濟管道？法制面應如何改進？行政院實應藉由此案，整頓檢警調司法人員風紀還給人民一個不分貧富貴賤，保障基本權利，公平、公正、公開的司法。

蘇貞昌對此表示，他要求法務部與內政部就涉入本案的檢警調人員清查，並要求法務部提供翁的筆記本，他要親自看看還有哪些人涉及本案，行政院一定徹查。法務部長蔡清祥也表示，已經就全案扣押物全面調查中，對於巴黎銀行以及諸慶恩先生遭受到不公平司法過程，將研究能否提再審及非常上訴，或者當事人家屬可以提出司法救濟。內政部長徐國勇也表示，已經就兩位涉入員警交由政風及廉政署嚴加調查。

行政院 司法 法務部

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