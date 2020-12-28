才說強盜分錢 柯文哲再嗆：現稅制讓許多首長好友是建商

台北市長柯文哲昨出席民眾黨嘉義總服務處成立大會時，指自己知道跟民進黨分手了，是因為前瞻沒分到錢，柯也批前瞻計畫就是一群強盜分錢，沒分到錢，就知道不是同一夥。對於前瞻強盜分錢說，柯文哲今天再度表示，民進黨執政五年，都知道統籌分配款要修，財政紀律、財政獨立要堅守，但每次都說統籌款不公平，「卻每個人大言不慚、肆無忌憚負債。」

柯文哲也說，正因目前房屋稅、地價稅歸地方政府；營業稅、所得稅歸中央，結果就變成地方政府每天都在賣土地。所以他也開玩笑，指許多縣市首長的好朋友都是建商，因收入來源主要來自房屋稅地價稅。依照目前的稅制作法，地方政府都不會努力去招商。

對於各縣市財政狀況，柯文哲今天表示，中央地方的財政收支畫分法已20年沒修，但提到統籌分配款，2016年在民進黨執政之前，當時的行政院前院長林全有來問他，是否同意修統籌分配款？柯說，當時他提兩個條件，第一是堅守財政紀律，第二是要財政獨立。

柯文哲說，對於財政紀律，若法律一旦訂了大家就要遵守，不可以訂了大家不遵守，等於法律訂了沒有用。至於財政獨立，因目前只有房屋稅、地價稅歸地方政府；營業稅、所得稅歸中央，結果就變成地方政府每天都在賣土地。

柯文哲說，所以他也常開玩笑，指許多縣市首長的好朋友都是建商，因為收入來源主要來自房屋稅地價稅。依照目前的稅制作法，地方政府都不會努力去招商。

柯文哲今天也再嗆民進黨，指民進黨明明知道財政紀律跟財政獨立要處理，不過過去五年，民進黨完全執政，想通過的法律，哪一條在立法院不會通過？現在的萊豬也是這樣通過，但過去五年來，民進黨政府每次都說統籌分配款不公平，然後每個人大言不慚、肆無忌憚的負債，債留子孫才是他覺得今天要解決的問題。