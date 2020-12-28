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新冠肺炎發現變種病毒 衛福部：目前不會禁英國航班

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

英國發現新冠肺炎變種病毒，各國防疫繃緊神經。民進黨立委趙天麟今天在立法院外交及國防委員會詢問，台灣除了目前的做法，難道沒有辦法先暫停英國航班入境嗎？衛福部次長石崇良回應，台灣目前病毒株分析還沒有發現變異性，目前不會禁英國航班，因為禁了之後，若從其他地方進來更麻煩。

僑委會副委員長徐佳青在回應國民黨立委吳斯懷詢問相關問題時也指出，建議國人從英國回台灣，不要經過第三地，從英國直接回來，回來搭配防疫指揮中心防疫措施來進行。

趙天麟詢問，目前長榮航空停飛英國，華航照舊嗎？內政部長陳宗彥回應，目前華航兩周飛一班，入境後都要進入集中檢疫場所，有症狀當天就採檢，昨天有1位旅客發燒就送到部立桃園醫院，4位有症狀，馬上做採檢，結果今天會出來。

趙天麟也問，有些國家是14天加7天隔離，我國有這樣的考慮嗎？石崇良說，14天之後傳染力很低，有些國家是認為10天之後感染力會下降，從目前研究來看，14天之後傳染力就降低非常多，但還是要戴口罩勤洗手。

對於我國暫停引進印尼移工，趙天麟問，目前與印尼交涉起來是什麼情況？勞動部次長林三貴表示，主要是印尼移工在集中檢疫階段，指揮中心就發覺感染比例嚴重，初步認為是在訓練中心交叉感染，因此暫緩兩周，但指揮中心認為感染率還是偏高，因此要求印尼提供的核酸檢驗需要了解，但印尼配合度不高，因此暫停引進。

林三貴也說，對於已經雇用的移工，不管哪個國籍，屆期盡量展延，雇主不續聘就轉出，目前12年及14年移工都同意展延，對於有長照服務需求，衛福部1966專線也提供幫忙，也會積極開發其他移工來源國。

英國 印尼 移工

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