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柯文哲酸高桃爭前瞻容易 鄭文燦：中央已支持北市30年

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
柯文哲酸桃園爭前瞻預算容易，鄭文燦回應統籌預算分配不公等問題。圖／桃園市政府新聞處提供
柯文哲酸桃園爭前瞻預算容易，鄭文燦回應統籌預算分配不公等問題。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園巿長鄭文燦今天上午市政建設行程受訪時，對於先前台北巿長柯文哲說陳其邁、鄭文燦爭取競爭型、前瞻型預算比較容易，他表示，柯當了6年市長，應該會知道中央政府在財政分配上比較優厚北巿，但這不代表其他的縣市得到支持是不合理的。

鄭文燦說，各個直轄市的財政條件不一樣，所需公共建設的急迫、必要性也有所不同，像台北市是首善之都，得到比較多的資源也是合理的。過去30年，中央政府花在台北市的建設遠遠超過其他直轄市，以統籌分配稅跟一般補助款來講，這是台北市可以自由運用的財源，而這6年（桃園升直轄市）台北市的財源就超過了桃園所得到的補助1500億元以上，這明顯在財政分配上也不公平。

鄭文燦認為，各直轄市可以把這些財政的問題、建設的問題以合理的方式說明，包括前瞻計畫或競爭型預算也一樣，還有台北以外的地方建設捷運也有必要，中央支持台北的捷運建設，已經大致完成台北捷運主要路網，這是過去20幾年來中央對台北市的支持，現在其他縣市正在努力，也應該得到合理的支持。

是否會覺得柯文哲酸言酸語？鄭文燦回應柯市長當了6年市長，他如果對其他直轄市的財政、建設的情況多一點瞭解，應該會知道中央政府在財政分配上對於台北市是比較優厚的，而且對台北市的建設也是遠超過其他縣市，當然台北市是首都，得到那麼大的支持、那麼多的建設是合理的，但這不代表其他的縣市得到支持是不合理的。

北市 鄭文燦 捷運

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