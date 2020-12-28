李乾龍再回應辭職說 江啟臣緩頰「人民對萊豬太憤怒」

由於上周出現新冠肺炎本土病例，國民黨臨時取消24日的反萊豬動員，引發黨秘書長李乾龍不滿，甚至傳出辭職說，李昨坦言確實有抱怨，但否認要辭職。他上午訪問時再次強調，自己身為黨主席江啟臣的幕僚長，「一切都遵照主席的指示來辦事」；江啟臣也緩頰說，民眾堅持在這樣的疫情風險下站出來，代表對蔡政府有多憤怒。

對於媒體報導李乾龍認為不動員的決定是黨團綁架黨中央，江啟臣強調，防疫跟食安都是國民黨的堅持，既然是為了人民健康，國民黨就不會作假，也不會為了自己的政黨利益，為了人民健康，不會讓民眾暴露在風險之中。

不過，江也坦言，這當中當然有不一樣的意見或者有人堅持要站出來，但這代表的是什麼？代表人民在這件事上對蔡政府有多麼憤怒，有多麼受不了，即便蔡政府宣布有疫情風險，人民的憤怒還是逼著他們想站出來。

而傳出李乾龍對於最後決定不動員的決定非常生氣，甚至氣到想辭職。李乾龍一開始表示，江啟臣已經解釋過了，在媒體追問下才說，「我身為主席的幕僚長，一切都遵照主席的指示來辦事」。

對於現在各地方自治條例規範都不同，行政院認為與中央規範的條例有所牴觸，媒體質疑地方自治條例都無法有效防止吃到萊豬。對此，江啟臣反批行政院長蘇貞昌顯然不是真心想要解決人民心中的疑慮，到現在都還沒做好任何配套準備，如果要要求地方政府完全跟中央政府一致，請中央部會國防部、教育部、內政部、立法院先跟行政院同步。