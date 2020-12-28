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被罵狗官沒放在心上？蘇貞昌又舊事重提
藝人范瑋琪今年初不滿口罩禁止出口政策，臉書怒轟行政院長蘇貞昌是「狗官」，日前再度致歉，甚至說「沒有一天不在懊悔裡」。蘇貞昌則稱他沒有放在心上，不過今日再度舊事重提，他表示，行政機關在艱難時刻，不但要面對結果的不確定性，還要面對有人居心叵測，當初禁止口罩出口，就被罵狗官、沒有人性。
蘇貞昌今出席「監察院109年巡察行政院會議」，他在致詞時細數今年的防疫政策，並稱行政機關碰到重大的緊急時刻，必須超前部署，但往往是能見度不足、資訊不足、結果不可測，卻要做出艱難的決定，就像已故英國首相邱吉爾在決定敦克爾克大撤退時一般，不過行政部門不但要面對艱困的情況，還要面對人心難測、居心叵測。
他以口罩政策為例，稱當時台灣口罩生產不足國內供應，行政院當下便認定口罩為戰略物資，不得出口，他當時就被罵狗官、沒有人性，必須忍住被罵。而後來台灣生產量大幅提升，不但足以國內供應，還可外援。
蘇貞昌也不忘在致詞中多次提及國家是在蔡英文總統的領導之下，才能屢創防疫佳績，例如在新冠肺炎疫情初期，當時判斷中國資訊不明、不可信，於是在12月31日成為世界上第一個登上武漢班機進行檢疫的國家，被中國批評歧視，而蔡英文總統當時正在競選連任，正是最後關鍵時刻，如果是只關心自己的候選人，她一定不搞這些。
他並指出，自己近來有許多機會與蔡英文總統深談，一直盤點國內外情勢，以及台灣未來幾年應該做哪些事。
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