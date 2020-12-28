文化部擬研修陸出版品許可 共黨或解放軍所屬才需申請

針對大陸地區出版品申請許可一事，文化部長李永得今日接受媒體採訪時再次強調，針對大陸出版品許可辦法不合時宜之處，將朝「精準規範、低度管理」原則啟動修法，初步規劃朝明確規範中國共產黨或解放軍所屬的出版品才需申請許可，其餘則放寬免申請。

文化部長李永得表示，大陸出版品來臺銷售或授權發行，是依據「兩岸人民關係條例」第37條規定，授權前行政院新聞局於82年制訂之許可辦法辦理，至今已發佈施行近30年。關於媒體報導文化部要求所有來台發行之大陸出版品需經過申請，才可向國家圖書館申請書號，文化部亦於25日發布新聞稿強調「大陸地區圖書發行申請許可及免稅審認，不影響ISBN的核發」。

李永得部長強調，針對大陸出版品許可辦法不合時宜之處，文化部將以「精準規範、低度管理」啟動修法，初步方向是以明確規範中國共產黨或解放軍所屬的出版品，才需申請許可，其他民間、個人或團體的出版品一律可以免除申請。文化部後續將邀集出版公協會、業者等，諮詢各界意見儘速研議修法。

李永得部長重申，申請許可絕非思想審查，而是為民主防禦機制的體現，避免不具善意的國家利用台灣的民主自由，進行文化侵略，破壞台灣的民主自由，文化部期盼與大家共同維護台灣最引以為傲的民主自由價值。