從這些陰謀論看懂萊豬風暴 如牽動國民黨主席之戰

明年8月的國民黨主席選戰，受到萊豬牛全面進口議題的牽動，此間，藍營內外已經流傳多個「陰謀論」，其中有涉及藍營諸強，更有綠營的盤算。但到底是真是假，只能交由時間來驗證。

國民黨提出的萊豬公投補正案於12月18日審議過關，意味第二階段連署將可順利上路。以萊豬議題所引發的注目，預料連署突破門檻、順利在今年8月28日舉辦應不成問題。

「中選會暗助江啟臣」的推論討論度很高，但其基本假設來源是「民進黨對國民黨主席選舉的戰略觀」。目前國民黨主席選戰，被認為最可能的兩個競爭對手分別是朱立倫和江啟臣；而政壇早已流傳一個說法：對綠營而言，江啟臣若連任國民黨主席，除了仍將壓不住黨內，也會把國民黨2024參選可能性最大且較具競爭力朱立倫推向邊緣。因此為了2022九合一選戰、2024的總統立委選戰，民進黨會傾向「暗助江啟臣」。

不過，這個陰謀論並非沒有盲點。最大的問題，就是萊豬案是民進黨重中之重的法案，如果公投帶起的不僅是江啟臣的聲勢，甚至是整個國民黨的氣勢，那麼對民進黨未來的兩場選舉來說，可說是極端不利。