【即時短評】人民只能逆「萊」順受？

在民進黨強勢主導下，立法院上周通過開放萊豬進口的九項行政命令。儘管許多縣市祭出「零檢出」自治條例，但執政的蔡政府已鐵了心，行政院長蘇貞昌喊話地方「不要各自為政亂了套」，萊豬明年元旦上路初期的法令紊亂已可預期。

對於許多縣市的「反萊豬」自治規定，蘇貞昌搬出防疫，呼籲「食安和防疫一樣，要全國一致」。然而，所謂「防疫要全國一致」，是指國人都該配合中央流行疫情指揮中心的規定或指引。在新冠肺炎疫情肆虐全球之際，萬事莫如防疫急，那是防疫的「最低標準」，國人也都能接受、遵守。

只是，「防疫要全國一致」，難道不能比官方標準嚴格？如果人人都比國家頒訂標準更自我要求，防疫只會更加 滴水不漏，怎會「亂了套」？

依這個邏輯來看開放萊豬。政府進口萊豬就算「有苦難言」，也要確保國軍在營、學生在校不能吃到美豬。如今，連表決通過開放萊豬的立委諸公也生怕吃到萊豬便當，立法院總務處還善體人意，要求明年辦理便當採購時，盼業者提供肉品來源。

可見，基於健康的原因，「反萊」才該全國一致。真正「亂了套」的是，地方及民眾要求更嚴格標準，卻被中央以「一致」的理由打回票，還要求各縣市「不要各自為政」。而中央的「一致」，從「台灣豬」標章及貼紙之亂，即可看出其荒謬。

民進黨政府可能認為「頭過身就過」，萊豬行政命令在立院強渡關山，國人自會埋單。但黨意凌駕民意的決定，民意豈會逆來順受？除了地方可以法律應戰，人民更有選票可做反制，屆時「萊豬」之戰，只會如火燎原。