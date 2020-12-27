國史館公布統中案史料 蔣中正不准停審許席圖

國史館與國家人權博物館合作，針對白色恐怖時期兩個代表性的政治案件「鹿窟事件」與「統中會案」，編印7冊檔案史料彙編，今天舉行新書發表會暨座談會，由國史館館長陳儀深親自主持，多位受難者及其家屬也現身說法。史料中，可看見蔣中正對於統中案的批示，要求針對主犯的許席圖審判，「不論其是否精神分裂症，既係主犯，不得停審，應判處死刑。」

國史館表示，統中事件是1960年代具指標性的政治案件，該會於1968年由許席圖創辦，沿襲1963年成立的「中國青年自覺運動推行會」，以「摧毀共產暴政」、「反對台灣獨立」為宗旨，擴散到全國大專及高中職，但在治安單位安插線民與誇大回報的引導下，最後遭以意圖顛覆政府的罪名起訴。

國史館指出，該案史料彙編共2冊，勾勒案情的發展歷程，呈現當局如何布線與定調統中會為叛亂團體，並將當局與受難者的說法對照呈現，讓讀者能從中思考國家機器對人民的控制程度及冤獄頻仍的原因。

史料指出，在戒嚴時期籌組統中會的許席圖，在1969年2月因涉及叛亂被抓，8月就被判精神失常，但軍事檢察官仍依「懲治叛亂條例」提起公訴。根據警總起訴書，該會指示「虎風戰鬥團」籌畫鬼湖探險，準備建立武裝根據地，還私下調查官員貪汙資料，蒐集軍事情報，要達成顛覆政府目的。

史料指出，許席圖被抓之後就精神異常，根據「刑事訴訟法」第294條規定，被告心神喪失者應於其回復以前停止審判。法官基於維護被告權益，簽請停審，警備總司令部也裁定停止審判，依照軍法審判法審判流程需送總統府核覆，但時任總統蔣中正卻批示，「許席圖主犯，不論其是否精神分裂症，既係主犯，不得停審，應判處死刑。」

統中會當事人呂建興（呂昱）今天也出席記者會，他表示，他看到「促進轉型正義委員會」公布的檔案後，才知道原來該案已經經過來回16次官僚系統審理，負責審判的人不是軍事法庭法官，而是「黨政軍特」，他也強調，這是政治案件，並非法律案件。他也說，許席圖在最後審判過程中完全消失，但許消失之後，審判的人卻用許的口供當作證詞，判其他人無期徒刑及15年，他也指出，許席圖已經被證明是精神分裂症， 卻用許的自白書來作為判決其他人的證據。