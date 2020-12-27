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【專家之眼】民選獨裁是蔡英文與民進黨甩不掉的烙記

聯合報 / 陳一新／淡江大學外交與國關學系榮譽教授
最新一期亞洲周刊直指蔡英文總統是「民選獨裁」，行政院長蘇貞昌表示，民選就不會獨裁。圖／本報資料照片
最新一期亞洲周刊直指蔡英文總統是「民選獨裁」，行政院長蘇貞昌表示，民選就不會獨裁。圖／本報資料照片

針對最新一期亞洲周刊直指蔡英文總統是「民選獨裁」的新聞報導，行政院長蘇貞昌表示，民選就不會獨裁。此言一出，不僅凸顯民進黨政治人物的「不學有術」，而且更顯示他們「只要會選舉，天下就是我家」的可怕心態。

蘇貞昌表示，民選就不會獨裁，如果獨裁，就不會有這種可以批評的自由。他的說法除了顯示他欠缺歷史常識與世界觀之外，也反映民進黨政治人物普遍相信「關閉電視新聞台與言論自由無關」的想法。

事實上，二十世紀以來至少出現過三種民選領導人同時也是獨裁者的情況。第一種就是二次世界大戰前德國的希特勒，他的政黨在大選獲得勝利而使他出任民選總理，最後成為第三帝國極權政府的獨裁者。

至於第二種就是現在俄羅斯的總統普丁。他也是透過民選成為總統，做完總統又做總理，來回做了幾次之後，乾脆修憲將任期訂定到2036年。雖然他是民選產生，但在國內任意關閉批評他的媒體，並將民營企業收歸國有，甚至對反對黨領袖下毒，而被民主國家定位為「民選獨裁」，他的國家也從來不被稱為民主國家。

第三種則以委內瑞拉總統馬杜洛與白俄俄羅斯總統盧卡申科為代表。由於涉嫌選舉期間舞弊、做票，加上打壓反對黨不遺餘力，至今他們仍被民主國家視為「民選獨裁」。

蘇貞昌對民主制度的不識之無 若只是民進黨中少數政客的想法倒也罷了，偏偏欠缺民主素養的政治人物在該黨內部比比皆是。

很難想像創黨時期言必稱民主、動輒呼籲政府開放言論自由的民進黨政治人物在兩度執政之後，竟然會認為關閉批評政府的電視新聞台以及對學者、醫生查水錶的政治人物是同一批人或是他們的徒子徒孫。

在許多民主國家眼中，將政府機關與軍隊變成批鬥異己或反對黨的政治工具、關閉媒體與壓制知識份子言論自由、製造寒蟬效應的行為，是只有希特勒、普丁、馬杜洛與盧卡申科等「民選獨裁」才做得出來的事情。連被媒體抨擊得體無完膚的美國總統川普，至今也不敢關閉對他批評不遺餘力的CNN有限電視網、NBC電視新聞台與紐約時報。

然而，蔡英文，蘇貞昌卻做了所有希特勒、普丁等「民選獨裁者」敢做的事以及連狂妄如川普者都不敢做的事。

今天蔡英文與蘇貞昌大權在握，民進黨其他在位者自然只有唯唯諾諾，他們二人率先打壓言論自由、視民主為無物，既然「上有所好」，自然「下必甚焉」，台灣也就自然而然一步一步朝「民選獨裁」體制的方向發展。

如果民進黨政府不能趁早反躬自省，及時做出改革，恐怕「民主獨裁」將成為蔡英文與民進黨甩不掉的歷史烙記。

民進黨 蔡英文

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